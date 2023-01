Tankolni szeretne idén is? Ez várható 2023-ban

Hogyan lehet leszorítani ezt a brutális inflációt? A hét videója

Alighanem most mindenkit az foglalkoztat, hogy mi lesz az inflációval, amelynek éves szintje már novemberben is 22,5 százalékot ért el, de minden bizonnyal még ennél is magasabb lehet a decemberi érték, amit jövő pénteken fogunk megismerni. De az is sokakat érdeklő kérdés, vajon a forint képes lesz-e megtartani az e héten elért erős szintjét, vagy esetleg még ennél is magasabb lehet az árfolyama. Kollégáink, Csabai Károly és Izsó Márton Artúr is alapvetően ezt a témát járták körül a 2023-as év első videójában.