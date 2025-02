Tarlós Istvántól 5 milliárdot kért a kormány, Karácsony Gergelytől 89-et – indul a kártérítési per

Karácsony Gergely azt írja: az ítélőtábla végzése szerint 28 milliárd visszajár a városnak. „Amint kézhez kapjuk az írásbeli végzést, indítjuk is a kártérítési pert, hogy visszaszerezzük a város pénzét a budapestieknek a kormánytól. A 2024-re vonatkozó per folyamatban van, annak tétje már 40 milliárd forint.”

- írja a főpolgármester, aki azt is megjegyzi: Tarlós István utolsó évében még csak 5 milliárdot kellett befizetnie a városnak, idén már 89 milliárdot.

Visszavesszük a budapestiek pénzét a város számára. Indul a kártérítési per – közölte Facebook-oldalán Karácsony Gergely.

