Tarol a magyarok egyik kedvenc autómárkája

A Toyota megerősítette vezető helyét a magyarországi újautó-piacon 2026 első félévében, a japán márka 9929 jármű eladásával 12,9 százalékra növelte piaci részesedését – tájékoztatta a Toyota Central Europe közleményben az MTI-t.

Eladásai 16,1 százalékkal bővültek az első félévben, meghaladva a teljes piac növekedését, amely 11,3 százalékos volt a tavalyi év hasonló időszakához képest.

A Datahouse adatai szerint Magyarországon 86 697 új autót hoztak forgalomba az idén az első hat hónapban. Ebből ugyanakkor reexportra került a járművek 18,7 százaléka, azaz 16 199 autó, így a magyar utakra kerülő, magyar tulajdonosnál maradó új gépjárművek száma száma 70 498 volt. A Toyota értékesítésében a reexport aránya 8,1 százalék.

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A közleményben kitértek arra, hogy miközben a magyar piacot a flottavásárlások fűtötték, a Toyota a céges és a magánvásárlók között is jelentősen javított tavalyi eredményein: 22,3 százalékkal több autót értékesített egyéni vásárlónak, és 13 százalékkal többet céges ügyfélnek, ami kiegyensúlyozott piaci jelenlétet biztosít.

Az importőr szerint a márka immár négy és fél éve stabil vezető pozícióját a magyar piac igényeihez jól igazodó technológiai stratégián alapuló, erős modellpaletta támogatja. Az öntöltőhibrid-rendszer néhány esztendeje még nehezen érthető alternatív hajtási módnak számított, mára viszont a magyar vásárlók legkedveltebb választása lett.