Tartja a jó formáját a forint: ennyibe kerül az euró szerda reggel

Drágult a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben – írja az MTI.
Az eurót hét órakor 363,78 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 363,83 forintnál. A dollár jegyzése 308,57 forintra süllyedt 308,60 forintról, a svájci franké pedig 395,20 forintról 394,93 forintra gyengült.
Az euró árfolyama 1,1790 dollárra változott a kedd esti 1,1792 dollárról.
Hétfőn megközelítette a 361-et az euró-forint árfolyam, amire 2022 februárja óta nem volt példa, a dollár-forint árfolym pedig 2021 szeptembere óta nem volt 308-as szint alatt.
