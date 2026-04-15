Tartja a jó formáját a forint: ennyibe kerül az euró szerda reggel

Világos feltételekkel mindenki jól jár a hitelfedezeti biztosításoknál

Kölcsön felvételekor a bank is előírhatja, de lehet, hogy mi kötjük meg a magunk védelmére a hitelfedezeti biztosítást. Aláírás előtt mindig alaposan olvassuk el a biztosítás feltételeit, kiemelt információs dokumentumát! Arra is külön figyeljünk, ha csoportos biztosításról van szó, azaz a közvetítő banktól kell részletes adatokat kapnunk a biztosítási feltételekről. A Magyar Nemzeti Bank nemrég közzétett ajánlásában fogalmazza meg a biztosítókkal szembeni elvárásait a hitelfedezeti biztosítások fogyasztóbarát elemeinek erősítésére vonatkozóan.