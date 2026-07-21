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Tartotta magát a forint: alig változott kedden az árfolyam

mfor.hu

Az eurót délután hat órakor 361,77 forinton jegyezték a reggel hét órai 361,87 forint után.

Vegyesen alakult, alig változott a forint árfolyama kedden a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. A jegybank nap közben a piaci várakozásoknak megfelelően csökkentette az irányadó forintkamatot.

Az eurót délután hat órakor 361,77 forinton jegyezték a reggel hét órai 361,87 forint után, a dollár jegyzése 317,19 forintra ment feljebb 316,95 forintról, a svájci franké pedig 390,43 forintra csökkent 391,17-ről.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 5,75 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A forint a kamatdöntés előtt még erősödött: az eurót közvetlenül a bejelentés előtt 360,29 forinton jegyezték, a dollár jegyzése a bejelentés előtt 315,43 forinton állt, a svájci frank jegyzése pedig 389,23 forinton.

A forint így a kamatdöntés bejelentése előtt az euróval szemben 0,4 százalékkal, a dollár és a svájci frank ellenében pedig 0,5 százalékkal állt erősebben a reggeli jegyzéséhez képest. A forint kedd délutáni jegyzésén gyengébben állt a júliusi kezdésnél mindhárom devizával szemben: úgy másfél százalékkal az euró és a dollár ellenében, illetve bő egy százalékkal a svájci frank ellenében. Az év eleje óta a forint nyereséget halmozott fel, 5,9 százalékot az euró, 3,1 százalékot a dollár és 5,5 százalékot a svájci frank ellenében.

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További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

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