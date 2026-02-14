Tartottak tőle a románok, de egy szinten maradtak Magyarországgal

A péntekről szombatra virradó éjjel kiadott értékelésében a nemzetközi hitelminősítő megállapítja, hogy a Bolojan-kabinet által hozott államháztartási konszolidációs intézkedéseknek köszönhetően csökkent a 2024-es rekordértékű költségvetési hiány. Idén a deficit további 2 százalékpontos mérséklődése várható.

A GDP-arányos folyó fizetési mérleghiány a 2023-as 6,7 százalékról közel 8 százalékra nőtt, aminek a negatív hatását részben ellensúlyozzák a román gazdaságba áramló számottevő uniós források.

„Nicusor Dan májusi megválasztásával és a négy pártból álló Nyugat-barát kormány megalakulásával a politikai bizonytalanság jelentős mértékben csökkent” – állapítja meg a Fitch.

A kilátásokat ugyanakkor rontják a koalíción belüli feszültségek és a költségvetési hiány csökkentésének politikai ára, ami veszélyt jelent a további államháztartási konszolidációra. A kormány által felvett hitelek költségei csökkentek 2025 augusztusa óta, és a folyamat tartósnak mutatkozik.

„Arra számítunk, hogy csökken Románia finanszírozási igénye a külföldi piacokról. Ezzel együtt Románia ki van téve a globális piac hangulatváltozásainak” – olvasható az elemzésben.

A hitelminősítő becslései szerint 2025 végén Románia GDP-arányos államadóssága megközelítette az 59 százalékot, ami meghaladja a „BBB” besorolás jelenlegi 56 százalékos átlagát. A Fitch prognózisa szerint 2027 végére az adósságállomány a GDP 63 százalékára nő.

„A magas infláció gyenge pont Románia besorolása számára” – állapítja meg a jelentés. Hároméves szinten az átlagos román infláció duplája a „BBB” aktuális átlagának.

A Fitch a megszorító kormányzati intézkedések számlájára írja a román gazdaság 2025-ös mérsékelt, 1 százalék alatti növekedését, s arra számít, hogy idén is folytatódik a lakossági fogyasztás csökkenése. Ellenben nőni fognak az uniós források által generált beruházások.

