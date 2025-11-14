Távolodik a 330-tól a dollár, de így sem zárta rosszul a hetet a forint

1p
A pénteket még 330,07-es szinten indította a dollár-forint árfolyam, a nap végére viszont gyengült a magyar fizetőeszköz. 

Vegyesen alakult pénteken a forint árfolyama – írja az MTI. Az eurót este hét óra előtt 384,25 forinton jegyezték a reggel hét órai 384,45 forint után, a dollár jegyzése 330,86 forintra emelkedett 330,07 forintról, a svájci franké pedig 416,46 forintra csökkent 416,90 forintról.

A hetet a forint szerény, 0,1 százalékos nyereséggel fejezte be az euróval szemben, a dollár ellenében 0,5 százalékkal erősödött, a svájci frankkal szemben viszont 0,9 százalékkal gyengült.

November eleje óta a forint erősödött mindhárom devizával szemben; 1,0 százalékkal az euró, 1,7 százalékkal a dollár és 0,4 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint 6,6 százalék nyereségre tett szert az euróval szemben, 16,8 százalékkal erősödött a dollár és 4,9 százalékkal a svájci frank ellenében.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

