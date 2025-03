Távozik Bugár Csaba, új vezére lesz a Magyar Államkincstárnak

A nemzetgazdasági miniszter Demkó-Szekeres Zsolttól elvárja, hogy vezetése mellett a MÁK a költségvetés végrehajtása során továbbra is biztosítsa a pénzforgalom és az elszámolások zavartalan lebonyolítását és a likviditás hatékony menedzselését.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter köszönetét fejezte ki Bugár Csabának az elmúlt évek kitartó lelkiismeretes munkájáért. Kiemelte, hogy több évtizedes tapasztalatára, szakértelmére más területen a jövőben is számít.

A közlemény felidézi, hogy Bugár Csaba 2021. áprilisától töltötte be elnöki posztját, „vezetése alatt a pénzforgalmi- és költségvetés gazdálkodási informatikai rendszerek megújításával a MÁK egy modern, a 21. század elvárásainak megfelelő, ügyfélközpontú pénzügyi szolgáltatóvá vált, amely 2022-re piacvezető lett a lakossági állampapírpiacon is.”

Ezt az NGM jelentette be szerda délután.

