Tele a naptár: olyan pakkot kapunk, amire Orbán Viktoréknak is figyelnie kell

Több adat is megjelenik az év első teljes munkahetében.

Az idei év első hetében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) több adatot is közöl, köztük a külkereskedelmi áruforgalomról, a kormányzati szektor egyenlegéről és a foglalkoztatottságról.

Hogy alakult a hiány?

A KSH kedden ismerteti a kormányzati szektor 2025. harmadik negyedévi egyenlegét. Az előzetes adatok szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor 2025. I. félévi hiánya. A 2025. II. negyedévi többlet 480 milliárd forintot, a GDP 2,2 százalékét tette ki. Tavaly az első fél évben 2024 azonos időszakához képest a bevételek 1713 milliárd forinttal, 10,1 százalékkal nőttek. Ugyanebben az időszakban a kiadások 476 milliárd forinttal, 2,6 százalékkal emelkedtek. Az egyenleg az előző év azonos időszakához képest 1237 milliárd forinttal, GDP-arányosan 3,1 százalékponttal lett kedvezőbb. 2025 II. negyedévében éves összevetésben a bevételek 1067 milliárd forinttal, 11,8 százalékkal nőttek, a kiadások 118 milliárd forinttal, 1,2 százalékkal emelkedtek. Az egyenleg 949 milliárd forinttal, GDP-arányosan 4,5 százalékponttal lett kedvezőbb az egy évvel korábbinál.

Külkereskedelem

Szintén kedden közlik a külkereskedelmi áruforgalom 2025. novemberi adatait. Tavaly októberben az aktívum 713 millió euró volt, az egyenleg 178 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 3,1 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 1,1 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 1,4 százalékkal, az importé 3,6 százalékkal maradt el a 2025. szeptemberitől. A kivitel értéke 2025 októberében 12,8 milliárd euró (5010 milliárd forint), a behozatalé 12,1 milliárd euró (4732 milliárd forint) volt.

Dugig van a makronaptár
Fotó: Pixabay

Fontos számok a munkaerőpiacról

A hivatal szerdán közli a foglalkoztatottság és a munkanélküliség 2025. novemberi mutatóit. Tavaly októberben a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 674 ezer embert tett ki. A munkanélküliek száma 217 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt. A 2025. augusztus-októberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 672 ezer volt, 31 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. Ugyanebben az időszakban a 15-74 éves munkanélküliek átlagos száma 223 ezer, a munkanélküliségi ráta pedig 4,6 százalék volt. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. október végén az egy évvel korábbihoz képest 2,4 százalékkal, 221 ezerre mérséklődött.

A makroadatok a választási kampány során is tényezők lehetnek. Cikkünk a témában:

Ipar és turisztika

A KSH ugyancsak szerdán mutatja be az ipari termelői árak 2025. novemberi alakulását. Tavaly októberben az ipari termelői árak átlagosan 1,8 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 0,9, az exportértékesítéséi 2,2 százalékkal emelkedtek 2024 októberéhez képest. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,1 százalékkal mérséklődtek, az exportértékesítési árak 0,7 százalékkal nőttek, így az ipari termelői árak összességében 0,4 százalékkal magasabbak voltak.

A statisztikai hivatal csütörtökön teszi közzé a turisztikai szálláshelyek forgalmának tavaly novemberi számait. Tavaly októberben a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken csaknem 1,7 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 11, a vendégéjszakáké 10 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál, amelyhez az október 23-ai ünnepnaphoz kötődő hosszú hétvége is hozzájárult. Tavaly az év első tíz hónapjában éves összevetésben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,0, a külföldieké 11 százalékkal nőtt.

Kiskereskedelem

Pénteken ismerteti a KSH a kiskereskedelem 2025. novemberi alakulását. Tavaly októberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,1 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,6 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5 százalékkal haladta meg az előző havit. Tavaly január-októberben a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,9 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

