Tele van kockázatokkal és megszorítással a 2024-es költségvetés? - percről percre a Kormányinfóról

15:40

Kérdés az uniós forrásokról érkezik. Varga Mihály szerint nincs B-terv, azzal számolnak, hogy a járó pénzeket már idén is megkapják. A megszorítás szót pedig nem is ismerik

15:35

Nem merült fel az euró bevezetése - mondta Varga Mihály. Az ársapka kivezetése az infláció mértékétől függ. A költségvetési tartalékok mértéke pedig 255 milliárd forint.

Jöhetnek a kérdések

15:30

Átvette a szót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Elmondta: Magyarország a rezsicsökkentés megszüntetésére tett EB-javaslatot elutasítja. A kondicionalitási eljárásról pedig elmondta: lezárható bármikor, ez azonban a Magyarországnak járó költségvetési pénzeket csak kis részben érinti. A feltételeknek szerinte eleget tettek, az igazságszolgáltatási reformban megegyeztünk, ezért június-júliusban már küldhetjük a számlákat.

15:22

Az a célunk, hogy 2024-ben is védelmet tudjunk biztosítani a legfontosabb társadalmi csoportoknak: a fiataloknak, a családoknak és a nyugdíjasoknak - zárta Varga Mihály.

15:20

Jövőre 4 százalék körül növekedhet a magyar gazdaság. A költségvetési hiány pedig 2,9 százalék lehet, miközben az államdósság is mérsélklődhet 66,7 százalékra. Az inflációs cél pedig 6 százalék 2024-ben - mondta el a főbb számokat a pénzügyminiszter.

15:18

Jövőre is megmarad a Rezsivédelmi Alap, ennek alapja az extraprofit-adókból származó bevételek. 2024-ben megkezdik azonban a különadók kivezetését - mondta a miniszter.

15:15

Eddigi eredményeinket nem hagyjuk veszni. A 2024.es költségvetés egy védelmi költségvetés. Több forrás jut a honvédelmere, megmaradnak a családi adókedvezmények, megőrzik a nyugdíjak értékét és a rezsicsökkentést - jelentette be Varga Mihály. A pénzügyminiszter úgy számol, hogy az orosz-ukrán háború 2024-ben is tartani fog, a büdzsét is állították össze. A honvédelmi kiadások meghaladják majd a GDP 2 százalékát.

15:10

Kis csúszás után kezdődik a Kormányinfó.

15:00

Egyelőre még várni kell a Kormányinfóra, de az újságírók már készen állnak. 12 éves kor alatt nem ajánlott.

14:50

Hamarosan kezdődik a Kormányinfó.

Van miről beszélni

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra tájékoztatót tart azután, hogy a Költségvetési Tanács véleményezte a 2024-es költségvetés tervezetét. Bőven látnak benne kockázatokat. Ezért lesz a Kormányinfó vendége Varga Mihály pénzügyminiszter, aki megpróbálja eloszlatni ezeket a félelmeket.