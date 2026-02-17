3p

Makró Környezetvédelem Samsung

Telex: a parlamenti jegyzőkönyvek alapján nehezen hihető, hogy a kormányban ne tudtak volna a gödi mérgezésről

mfor.hu

A Samsung munkavédelmi és iparbiztonsági problémái már 2022-ben nyilvánosságra kerültek.

Egy héttel azután, hogy a gödi Samsung gyár mérgezéseiről és azok kormányzati kezeléséről írt részletes cikket a Telex, a kormánypártoknak továbbra sem sikerült egységes és koherens választ adniuk a gödi eseményekre – írja a lap.

Mint írják,

  • Lázár János építési és közlekedési miniszter szerdán arról beszélt, hogy szerinte nem is volt évekig mérgező anyag a gödi gyár levegőjében.
  • Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója teljes egészében hazugságnak nevezte a cikket, miközben a gyárban az éveken át egyre súlyosabb mérgezéseket a munkavédelmi hatóság állapította meg, az erről szóló határozatok nyilvánosak.
  • Gulyás Gergely pedig a múlt csütörtöki kormányinfón azt mondta: „nem tudja”, illetve „nem emlékszik”, hogy annak idején kapott-e tájékoztatást a Samsung mérgezéseiről. „Ami az én tudomásszerzésemet illeti, én most az önök cikkét olvasva szereztem tudomást az összes olyan lényeges körülményről, ami a határátlépés mértékére és ilyenekre vonatkozott” – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Ugyanakkor a két, három és négy évvel ezelőtti parlamenti jegyzőkönyvek és dokumentumok alapján nagyon nehéz elhinni, hogy a kormányban ne tudtak volna a gyár szennyezéseiről és mérgezéseiről.

A Telex elsőként Jámbor András, a Szikra Mozgalom parlamenti képviselője írásbeli kérdését idézte 2022. június 24-éről, amelyet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterhez nyújtott be, „Mennyit ér a Samsung munkásainak egészsége?” címmel. Ebben az írásbeli kérdésben egészen konkrétan az Átlátszó cikkére és az abban bemutatott, a dolgozók mérgezéséről szóló jegyzőkönyvre kérdezett rá. Jámbor többek között arra volt kíváncsi, hogy a miniszter méltányosnak tartja-e a tízmillió forintos munkavédelmi bírságot, és rákérdezett, hogy addig az időpontig hányszor tartottak a gödi telephelyen helyszíni ellenőrzést, és azok az ellenőrzések milyen eredménnyel zárultak.

Jámbor kérdését Gulyás a Technológiai és Ipari Minisztériumnak továbbította, ahonnan Koncz Zsófia államtitkár reagált. Koncz nem válaszolt arra a kérdésre, hogy a büntetés mértékét méltányosnak találják-e, se arra, hogy a gödi telepen hány ellenőrzés zajlott le, és azoknak mik voltak az eredményeik. Koncz ehelyett arról írt, hogy a munkavédelmi hatóság rugalmasan határozhatja meg a büntetés mértékét, és ebben az esetben a legmagasabb bírságot állapította meg.

