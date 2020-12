Teljes zárlat jön Ausztriában

Gulyás Gergely: más szabályok vonatkoznak majd azokra, akik nem adatták be az oltást

Jelen állás szerint az év utolsó kormányinfóját tartotta meg Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Kiderült, hogy a kormány saját hatáskörben döntött a 24-ei lazításról, és az is, hogy úgy látják: túl vagyunk a második hullám tetőzésén. Mindenkit oltásra buzdítanak, már csak azért is, mert a későbbi életünkben lehet jelentősége annak, hogy beadattuk-e a vakcinát. Ha a jobboldali polgármesterek kibírják az iparűzési adó fele nélkül, bírják ki a baloldaliak is - üzente a miniszter.