Teljesen leállította a Kormányhivatal a debreceni Semcorp-üzemet

Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a tűzvédelmi hatóság a debreceni Semcorp teljes területén – írja a Telex. Miután múlt héten felfüggesztették fóliagyártásra vonatkozó engedélyt, több olyan szabálytalanságot is találtak, amik miatt a személy- és vagyonbiztonság veszélyeztetett.

A hatóság döntése egészen addig érvényben marad, amíg a beépített habbal oltó tűzoltó berendezés folyamatos és üzemszerű működése nem lesz biztosított. A kormányhivatal emellett hárommillió forint tűzvédelmi bírságot is kiszabott – írja a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal.

A tűzvédelmi hatóság két helyszíni ellenőrzést is tartott a Semcorpnál: szombat délelőtt az előző éjjeli eset miatt, majd július 2-án éjszaka előzetes bejelentés nélkül. Megállapították, hogy a beépített tűzoltó-berendezés működését biztosító szivattyú üzemképtelen volt, és a habbal oltóhoz szükséges vízvezeték folyamatos nyitott állapotát sem biztosították. Ezért tiltott meg a hatóság mindennemű tevékenységet (azaz a gyártáson túl az üzemeltetést, a takarítást, tárolást is) a telephely teljes területén.