Teljesen üres Mészáros Lőrinc vagyonkezelő alapítványa

Szeptember 8-ig kellett hozzá várni, de végül csak leadta 2024-es beszámolóját Mészáros Lőrinc saját vagyonkezelő alapítványa is, derül ki bírósági dokumentumokból. Sokkal okosabbak azonban nem lettünk belőle, ugyanis az Eternitas Vagyonkezelő Alapítványban a beszámolója szerint egy fillér sincs. Hivatalosan így hívják a felcsúti milliárdos vagyonkezelő alapítványát, de a beszámolóban nem sikerült helyesen leírni a nevét, helyette Etrrnitas Vagyonkezelő Alapítvány szerepel a hivatalosnak szánt dokumentumban. A beszámolóban kilenc helyen szerepel nulla forint:

Befektetett eszközök 0 Immateriális javak 0 Forgóeszközök 0 Követelések 0 Eszközök összesen 0 Saját tőke 0 Jegyzett tőke 0 Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 Források összesen 0

Ez a sok nulla azért is furcsa a leggazdagabb magyar vagyonkezelő alapítványában, mert ez az Orbán-kormány által létrehozott konstrukció rendkívül népszerű a milliárdosok körében: készpénzt, cégeket, részvényeket, ingatlanokat, gyakorlatilag bármit be lehet helyezni az alapítványba, feltéve, hogy a vagyon értéke legalább 600 millió forint. Az adózása rendkívül kedvező, és kiválóan alkalmas arra is, hogy az alapító a megszerzett vagyonát zökkenőmentesen átörökítse a következő generációnak. Mészáros Lőrinc vagyonkezelő alapítványának 2024-es beszámolójában nincsen nyoma még a minimálisan szükséges 600 millió forintnak sem. Így továbbra sem lehet tudni, hogy a vagyonkezelő alapítvány milyen vagyont kezel, mert a jelek szerint nincs is kezelendő vagyon benne.

Küldtünk kérdést a Mészáros Csoportnak, hogy milyen vagyonelemek kerültek be idén az Eternitas Vagyonkezelő Alapítványba, ha érkezik válasz, cikkünket frissítjük.

Mészáros Lőrinc maga kezeli a vagyonát

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Tavaly április 4-én alapították és május 2-án jegyezték be az Eternitas (magyarul halhatatlanság) Vagyonkezelő Alapítványt, a címe pedig a Mészáros-birodalom egyik központja, a Váci utca 38. Mészáros Lőrinc egyedüli kurátor a civil szervezetben. A törvényi előírás szerint a vagyonkezelő alapítvány minimális induló tőkéje 600 millió forint, amelyet pénzben vagy egyéb vagyoni eszközben kell az alapítvány rendelkezésére bocsátani. A vagyont ezt követően a vagyonkezelő alapítvány kuratóriuma vagy vagyonellenőre irányítja.

Az alapítvány céljai között egy automatikus szöveg olvasható:

Célja az alapító okiratban meghatározott kedvezményezett anyagi jólétének, vagyoni biztonságának a hosszú távú biztosítása, a vagyon egységének megőrzése, a vagyon folyamatos gyarapítása és az erre alapozott megfelelő színvonalú életvitel biztosítása.

Ezt a szöveget már több vagyonkezelő alapítvány céljai között is lehetett olvasni, így feltételezhető, hogy akkor jelenik ez meg, ha igazából nincs más célja az alapítványnak, mint a vagyon megőrzése és gyarapítása.

Hamarosan eléri a 100-at a bejegyzett vagyonkezelő alapítványok száma. Még július végén írta meg lapunk, hogy Deutsch Tamás testvérének is lett egy saját vagyonkezelő alapítványa. Ez volt a 95-ik alapítvány, így szeptember közepén már 98-nál tart a számláló, így szinte garantált, hogy még az idén meglesz a száz vagyonkezelő alapítvány, ami bizonyítja, hogy vannak azért gazdag emberek Magyarországon.

Átnézve még néhány alapítvány beszámolóját, nem mindenki írta tele nullával a hivatalos papírokat. Például a Csányi Sándor és családjának Unity Vagyonkezelő Alapítványa szépen beleírta, hogy 581 milliárd forintnyi érték van benne, hiszen a bankvezér korábbi céghálója már szinte teljes egészében az alapítvány alá lett bekötve. Számos más, főleg családi vagyonkezelő alapítványok is így tettek, az évtizedek alatt felépített családi vállalkozásokat alakították át annak érdekében, hogy a következő generáció könnyebben örökölhessen. Mészáros Lőrinc esetében nem ez a helyzet, nyilvános adatbázisok szerint a felcsúti gazdagember nem terelte be az alapítványba a céghálóját, hanem saját nevén vagy magántőkealapok segítségével tulajdonos.