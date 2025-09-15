Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Makró Mészáros Lőrinc vagyonnyilatkozat

Teljesen üres Mészáros Lőrinc vagyonkezelő alapítványa

Vég Márton
Vég Márton

A minimálisan szükséges 600 millió forintnak sincs nyoma.

Szeptember 8-ig kellett hozzá várni, de végül csak leadta 2024-es beszámolóját Mészáros Lőrinc saját vagyonkezelő alapítványa is, derül ki bírósági dokumentumokból. Sokkal okosabbak azonban nem lettünk belőle, ugyanis az Eternitas Vagyonkezelő Alapítványban a beszámolója szerint egy fillér sincs. Hivatalosan így hívják a felcsúti milliárdos vagyonkezelő alapítványát, de a beszámolóban nem sikerült helyesen leírni a nevét, helyette Etrrnitas Vagyonkezelő Alapítvány szerepel a hivatalosnak szánt dokumentumban. A beszámolóban kilenc helyen szerepel nulla forint:

  1. Befektetett eszközök    0
  2.  Immateriális javak        0
  3. Forgóeszközök             0
  4. Követelések                  0
  5. Eszközök összesen      0
  6. Saját tőke                      0
  7. Jegyzett tőke                 0
  8. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből    0
  9. Források összesen       0

Ez a sok nulla azért is furcsa a leggazdagabb magyar vagyonkezelő alapítványában, mert ez az Orbán-kormány által létrehozott konstrukció rendkívül népszerű a milliárdosok körében: készpénzt, cégeket, részvényeket, ingatlanokat, gyakorlatilag bármit be lehet helyezni az alapítványba, feltéve, hogy a vagyon értéke legalább 600 millió forint. Az adózása rendkívül kedvező, és kiválóan alkalmas arra is, hogy az alapító a megszerzett vagyonát zökkenőmentesen átörökítse a következő generációnak. Mészáros Lőrinc vagyonkezelő alapítványának 2024-es beszámolójában nincsen nyoma még a minimálisan szükséges 600 millió forintnak sem. Így továbbra sem lehet tudni, hogy a vagyonkezelő alapítvány milyen vagyont kezel, mert a jelek szerint nincs is kezelendő vagyon benne.

Küldtünk kérdést a Mészáros Csoportnak, hogy milyen vagyonelemek kerültek be idén az Eternitas Vagyonkezelő Alapítványba, ha érkezik válasz, cikkünket frissítjük.

Mészáros Lőrinc maga kezeli a vagyonát
Mészáros Lőrinc maga kezeli a vagyonát
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Tavaly április 4-én alapították és május 2-án jegyezték be az Eternitas (magyarul halhatatlanság) Vagyonkezelő Alapítványt, a címe pedig a Mészáros-birodalom egyik központja, a Váci utca 38. Mészáros Lőrinc egyedüli kurátor a civil szervezetben. A törvényi előírás szerint a vagyonkezelő alapítvány minimális induló tőkéje 600 millió forint, amelyet pénzben vagy egyéb vagyoni eszközben kell az alapítvány rendelkezésére bocsátani. A vagyont ezt követően a vagyonkezelő alapítvány kuratóriuma vagy vagyonellenőre irányítja.

Az alapítvány céljai között egy automatikus szöveg olvasható:

Célja az alapító okiratban meghatározott kedvezményezett anyagi jólétének, vagyoni biztonságának a hosszú távú biztosítása, a vagyon egységének megőrzése, a vagyon folyamatos gyarapítása és az erre alapozott megfelelő színvonalú életvitel biztosítása.

Ezt a szöveget már több vagyonkezelő alapítvány céljai között is lehetett olvasni, így feltételezhető, hogy akkor jelenik ez meg, ha igazából nincs más célja az alapítványnak, mint a vagyon megőrzése és gyarapítása.

Hamarosan eléri a 100-at a bejegyzett vagyonkezelő alapítványok száma. Még július végén írta meg lapunk, hogy Deutsch Tamás testvérének is lett egy saját vagyonkezelő alapítványa. Ez volt a 95-ik alapítvány, így szeptember közepén már 98-nál tart a számláló, így szinte garantált, hogy még az idén meglesz a száz vagyonkezelő alapítvány, ami bizonyítja, hogy vannak azért gazdag emberek Magyarországon.

Átnézve még néhány alapítvány beszámolóját, nem mindenki írta tele nullával a hivatalos papírokat. Például a Csányi Sándor és családjának Unity Vagyonkezelő Alapítványa szépen beleírta, hogy 581 milliárd forintnyi érték van benne, hiszen a bankvezér korábbi céghálója már szinte teljes egészében az alapítvány alá lett bekötve. Számos más, főleg családi vagyonkezelő alapítványok is így tettek, az évtizedek alatt felépített családi vállalkozásokat alakították át annak érdekében, hogy a következő generáció könnyebben örökölhessen. Mészáros Lőrinc esetében nem ez a helyzet, nyilvános adatbázisok szerint a felcsúti gazdagember nem terelte be az alapítványba a céghálóját, hanem saját nevén vagy magántőkealapok segítségével tulajdonos.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ennél a négy banknál igényelhető a Minősített Vállalati Hitel

A mai nappal az új, kedvezményes vállalati hitelek már négy bank fiókjaiban elérhetők: az OTP Bank, az Erste Bank és az MBH Bank után, a K&H Bank kínálatában is fellelhető a konstrukció. A beruházási hitelpiac fellendítése érdekében a Magyar Nemzeti Bank augusztus 1-jén hirdette meg a Minősített Vállalati Hitelek elindítását, amivel a KKV-k széles köre számára elérhető, egységes, áttekinthető feltételrendszerű piaci alapú beruházási hitelek kerülhetnek forgalomba.

Megdrágult az utasbiztosítások átlagdíja nyáron

Az utasbiztosítások átlagdíja 1,5 százalékkal nőtt éves szinten az idei nyári szezonban – közölte saját adatai alapján a Netrisk hétfőn az MTI-vel.

Siralmas félévet zártak az autógyártók, kivéve a kínaiakat

Siralmas félévet zártak az autógyártók, kivéve a kínaiakat

A BYD is növelni tudta a profitját, eközben az autóipari cégek nyeresége 55 százalékkal esett vissza az idei első félévben globálisan.

Így változhat a benzin ára keddtől

Így változhat a benzin ára keddtől

A benzin nagykereskedelmi ára 2 forinttal nő literenként. Az autópályák melletti kutakat azonban érdemes elkerülni, ezeken a helyeken akár 650 forintot is elkérhetnek egy liter benzinért.

Gyengült a forint, de így is jól áll a devizapiacon

Gyengült a forint, de így is jól áll a devizapiacon

Az euró 390 közelében maradt, a dollár is tartja a 333-at.

Paks 2 – valami cím kellene

Két kórházat is fel lehetne húzni abból, amennyit bukhat a kormány Paks II.-n

Kihívások elé állítja a magyar energiapolitikát az Európai Bíróság minapi döntése, amely megsemmisítette a Paks II. építésének finanszírozásával kapcsolatos, 2017-ben született európai bizottsági engedélyt. A magyar kormány szerint ez ugyan nem befolyásolja a terveket, a gyakorlatban komoly nehézséget okoz. Ha el is készül a tervezett formában az erőmű, szinte biztos, hogy további csúszást szenved majd el.

15 százalékkal növelné a magyar GDP Nagy Márton az AI segítségével

15 százalékkal növelné a magyar GDP Nagy Márton az AI segítségével

A gazdaságfejlesztési miniszter kitörési pontként beszélt a mesterséges intelligenciáról, és azt is elmondta, melyik a 2025-2030-as magyar AI-stratégia egyik legfontosabb része.

A korábbi, Paks II-nek szánt támogatások jogalapja is elveszhet

A korábbi, Paks II-nek szánt támogatások jogalapja is elveszhet

Amíg ki nem derül, megfelel-e az uniós szabályoknak Paks II. állami támogatása, addig a kormány nem finanszírozhatja jogszerűen a projektet.

A nagy matchaőrület, ami rabul ejtette a világot

A „mathca-mánia” egyelőre nem mutatja a lassulás jeleit, a globális kereslet pedig az ellátási láncokat a csőd szélére sodorja.

Orbán Viktor ezt látva még nem lesz elégedett – A hét ábrája

Orbán Viktor ezt látva még nem lesz elégedett – A hét ábrája

Azért ezek az adatok árulkodóak.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168