Teniszkapitány marad Lázár János

Nincs több mozi: sorra állítják választás elé az oltást megtagadókat

A héten az izraeli kormány jelentette be, hogy új szankciót vezet be az oltatlanokkal szemben, most pedig a német kormány közölt hasonló lépést. Németországban az elmúlt hetekben háromszorosára emelkedett az új fertőzések száma, az új áldozatok száma azonban szerencsére nem növekszik. Magyarországon a nem védettekre vonatkozó korlátozások egy része még érvényben van.