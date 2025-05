Tényleg csökkenti-e banki költségek mérséklése az inflációt?

Ki kell hangsúlyozni, hogy a pénzügy szolgáltatások már termékek árát is tartalmazhatják. A fenti számítás pedig csupán a számladíjak önkéntes korlátozásának inflációra gyakorolt hatását hivatott bemutatni, nem tekinthető általános inflációs becslésnek. Arra nem is lenne alkalmas, hiszen más tényezők várható árváltozásával nem kalkulált, áll a közleményben.

Vagyis a bankszámladíjak önkéntes csökkenésének a hatása a teljes inflációba a pénzügyi szolgáltatások árán keresztül épül be.

Az önkéntes díjcsökkenés nélkül is kiszámolták a pénzügyi szolgáltatások árváltozását, így is meg lehet határozni a teljes inflációt. Így kalkulálva a havi teljes árváltozás 0,2 százalék lenne, míg az éves teljes infláció valahol 4 százalék körül alakulna májusban.

S ez még alapvetően nem is az árrésstop jótékony következménye.

Az inflációkövető áremelkedés már nagyrészt lezajlott április végéig – az MBH Bank árai emelkedtek volna az önkéntes díjcsökkenés nélkül májusban –, így a Bankmonitor szakértői havi összevetésben 0,1-0,2 százalékos áremelkedést vártak volna önkéntes díjcsökkenés nélkül is. Az éves áremelkedés is jelentősen mérséklődött volna az önkéntes díjcsökkenés nélkül, azt a szakértők 0,3 százalékra várták.

Ezek alapján a pénzügyi szolgáltatások ára jelentősen módosul az április értékhez képest, ez azonban nem csak az önkéntes díjcsökkenésnek köszönhető, más „természetes” folyamatok is közrejátszanak.

Mindez azt is eredményezné, hogy májusban a pénzügyi szolgáltatások ára éves összevetésben 0,2 százalékkal emelkedne. Ez érdemben alacsonyabb, mint a márciusi, áprilisi érték: előbbi 11,3 százalék, míg utóbbi 6,9 százalék volt.

Az érintett pénzintézetek – akik az infláció miatt emeltek árat – május elsejével már meg is hirdették díjcsökkentésüket, vagyis valóban a májusi inflációs adatokban már jelentkeznie kell ennek a lépésnek.

„Az áprilisi inflációs adatban már erősen megjelent az árréstop hatása is. Ugyanakkor a bankok önkéntes díjcsökkenése még nem lépett életbe ezen időszakban. Mit várhatunk ettől a lépéstől, mennyire fékezheti tovább az általános áremelkedést?,” teszi fel a kérdést a Bankmonitor elemzése.

