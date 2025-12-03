3p
Makró Energiapiac Európai Unió Oroszország Oroszország gáz- és olajvitái

Tényleg jön az EU-s búcsú az orosz gáztól – a magyar kormány kiakadt

mfor.hu

Az energiaügyi miniszterhelyettes szerint a vártnál is rosszabb kompromisszum született.

Az Európai Unió tagállamainak kormányait képviselő Tanács és az Európai Parlament (EP) kedd hajnalra megállapodott arról jogszabályról, amely kivezetné az orosz cseppfolyós és vezetékes földgázt. A Telex cikke szerint előbbit 2026 végétől, utóbbit 2027 őszétől tiltanák ki teljesen a Tanács közleménye alapján.

Végső dátum

A tájékoztatásból kiderült, orosz cseppfolyós földgázra már a rendelet hatályba lépése után hat héttel sem szabadna szerződni. A már meglévő megállapodásokra átmeneti időszakokat hagynának attól függően, hogy hosszú vagy rövid távúak, illetve utóbbiakat mikor kötötték. Előbbieknél legkésőbb 2027. november 1-re tiltanák az orosz földgáz behozatalát (ez már szeptember végétől élne, de teljesíteni kell a gáztárolók feltöltöttségét előíró rendeletet), míg a meglévő szerződéseket lehetne módosítani, de csak „szűken meghatározott” célokra, és nem növelhetnék így a leszállított mennyiséget – tette hozzá a portál.

Belátható időn belül leszakadnának az orosz gázról?
Belátható időn belül leszakadnának az orosz gázról?
Fotó: Depositphotos

Létezhetnek kiskapuk?

A portál kiemelte, a jogszabály-tervezet szerint a gázbehozatalhoz előzetes engedélyezés kellene, hogy biztosítsák, valóban nem orosz a forrás, de az egyszerűsítésre hivatkozva kivételeket is beépítenek a javaslatba. Emellett a tiltást ideiglenesen felfüggeszthetnék, ha valami hirtelen fenyegetné az ellátás biztonságát egy tagállamban, de a Tanács szerint szigorítanának a feltételeken az eredeti javaslathoz képest.

Fontos: a tervezet szerint a kormányoknak nemzeti terveket is le kellene tenniük az asztalra, hogy hogyan akarnak megfelelni a határidőknek, és hogyan tennék sokfélébbé a gázellátásukat.

A kőolajról nincs döntés

A Telex hozzátette, az EP közleménye alapján ennek a kitiltására is törekedtek, de csak egy szándéknyilatkozatot értek el. Eszerint az uniós javaslattevő testület, az Európai Bizottság egy külön jogszabálytervet készítene 2026 elejére, hogy 2027 végére elérjék a tiltást.

Kormányzati reakció

A jogszabály-tervezetre Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes reagált Facebook-oldalán a magyar kormány nevében. Egyebek mellett így fogalmazott:

„Az eddigi elképzeléseknél is rosszabb kompromisszum körvonalazódott az orosz energiahordozók importtilalmi terveiben. A számunkra legfontosabb, hosszú távú szerződéseken alapuló csővezetékes szállításokat 2028 eleje helyett már 2027 őszétől leállíttatnák. Brüsszel tovább rontja a helyzetet azzal, hogy az orosz kőolaj két éven belüli kivezetésére is menetrendet készít. Új leosztásra van szükség a brüsszeli kártyaasztalnál, megoldást csak a béke hozhat!”

A kormány álláspontját is elismételte, mint írta: „a magyar álláspont szerint a kivezetés indokolatlanul korlátozza az olcsó importot, tovább növeli az európai vállalkozások versenyhátrányát, és drasztikusan megemeli a családok rezsiterheit. Brüsszel a tagállamok vétójogát semmibe véve szembe megy mindennel, amit eddig az energiapolitikában képviselt, javaslata homlokegyenest ellentétes a diverzifikációs és klímavédelmi célokkal.”

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Brutális rekordot ért el az Otthon Start, ilyen még sosem volt

Brutális rekordot ért el az Otthon Start, ilyen még sosem volt

Robbanást hozott a hitelpiacon a program.

Váratlan eredménye volt a forint nagy erősödésének

Váratlan eredménye volt a forint nagy erősödésének

Ez történt a használtautók piacán.

A Bizottság eloszlatná a belga kételyeket

Megint a magyar vétó megkerülése a téma Brüsszelben?

Előbb azonban a kétkedő belgákat kell megnyugtatni. 

Százmilliárd forintokat bukhat el az Orbán-kormány

Százmilliárd forintokat bukhat el az Orbán-kormány

Az év végén jöhet a forrásvesztés.

Nagy Márton elárult egy fontos számot

Nagy Márton elárult egy fontos számot

Nem változik a vendégmunkás kvóta.

Gerendai Károly: „Sokan hívtak, hogy szívesen betársulnának mellém a Szigetbe” – Klasszis Podcast

Döntött a Fővárosi Közgyűlés a Sziget Fesztivál következő tíz évre szóló közterület-használati megállapodásáról. Hogy lehet újra nyereséges? Visszatérnek a gyökerekhez? Kell készülni arra, hogy jövőre kormányváltás lesz? A Klasszis Podcast vendége Gerendai Károly üzletember, a Sziget régi-új tulajdonosa volt.

Ezért fókuszáltak az egyéni vállalkozókra az új adócsomagban

Öt év alatt közel 90 ezerrel nőtt az egyéni vállalkozók száma az OPTEN adatai szerint, és mára ők adják a hazai vállalkozói kör legnépesebb részét. 

Nem igaz, hogy nettó EU-befizetők lennénk?

Körülbelül 660 milliárd forint értékű euróval többet kap Magyarország az Európai Unió közös büdzséjéből a mostani hétéves, 2021-27 közötti költségvetési ciklusban, mint amennyit befizet oda – mutatott rá Csillag István, a Medgyessy-kormány gazdasági és közlekedési minisztere az ATV Start című adásában, kedden.

Értékelt Lázár János, talán utoljára?

Értékelt Lázár János, talán utoljára?

Lázár János a parlamenti meghallgatásán a Budapest-Belgrád vasútvonalról, közbeszerzésekről és vécéfelújításokról is beszélt.

Elkerülhetetlen lesz a választások utáni megszorítás? Erről is kérdezzük Bokros Lajost a Klasszis Klub Live-ban

A Horn-kormány 1995-96 közötti pénzügyminisztere december 10-én, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168