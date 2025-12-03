Tényleg jön az EU-s búcsú az orosz gáztól – a magyar kormány kiakadt

Az Európai Unió tagállamainak kormányait képviselő Tanács és az Európai Parlament (EP) kedd hajnalra megállapodott arról jogszabályról, amely kivezetné az orosz cseppfolyós és vezetékes földgázt. A Telex cikke szerint előbbit 2026 végétől, utóbbit 2027 őszétől tiltanák ki teljesen a Tanács közleménye alapján.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter szavazói egyre élesebben utasítják el az orosz energiát Pártpolitikai kérdésnek tűnik az energiafüggés.

Végső dátum

A tájékoztatásból kiderült, orosz cseppfolyós földgázra már a rendelet hatályba lépése után hat héttel sem szabadna szerződni. A már meglévő megállapodásokra átmeneti időszakokat hagynának attól függően, hogy hosszú vagy rövid távúak, illetve utóbbiakat mikor kötötték. Előbbieknél legkésőbb 2027. november 1-re tiltanák az orosz földgáz behozatalát (ez már szeptember végétől élne, de teljesíteni kell a gáztárolók feltöltöttségét előíró rendeletet), míg a meglévő szerződéseket lehetne módosítani, de csak „szűken meghatározott” célokra, és nem növelhetnék így a leszállított mennyiséget – tette hozzá a portál.

Belátható időn belül leszakadnának az orosz gázról?

Fotó: Depositphotos

Létezhetnek kiskapuk?

A portál kiemelte, a jogszabály-tervezet szerint a gázbehozatalhoz előzetes engedélyezés kellene, hogy biztosítsák, valóban nem orosz a forrás, de az egyszerűsítésre hivatkozva kivételeket is beépítenek a javaslatba. Emellett a tiltást ideiglenesen felfüggeszthetnék, ha valami hirtelen fenyegetné az ellátás biztonságát egy tagállamban, de a Tanács szerint szigorítanának a feltételeken az eredeti javaslathoz képest.

Fontos: a tervezet szerint a kormányoknak nemzeti terveket is le kellene tenniük az asztalra, hogy hogyan akarnak megfelelni a határidőknek, és hogyan tennék sokfélébbé a gázellátásukat.

A kőolajról nincs döntés A Telex hozzátette, az EP közleménye alapján ennek a kitiltására is törekedtek, de csak egy szándéknyilatkozatot értek el. Eszerint az uniós javaslattevő testület, az Európai Bizottság egy külön jogszabálytervet készítene 2026 elejére, hogy 2027 végére elérjék a tiltást.

Kapcsolódó cikk Búcsút intünk az orosz gáznak? Az EU továbbra is elkötelezett az orosz gázszállítások teljes megszüntetése mellett – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap.

Kormányzati reakció

A jogszabály-tervezetre Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes reagált Facebook-oldalán a magyar kormány nevében. Egyebek mellett így fogalmazott:

„Az eddigi elképzeléseknél is rosszabb kompromisszum körvonalazódott az orosz energiahordozók importtilalmi terveiben. A számunkra legfontosabb, hosszú távú szerződéseken alapuló csővezetékes szállításokat 2028 eleje helyett már 2027 őszétől leállíttatnák. Brüsszel tovább rontja a helyzetet azzal, hogy az orosz kőolaj két éven belüli kivezetésére is menetrendet készít. Új leosztásra van szükség a brüsszeli kártyaasztalnál, megoldást csak a béke hozhat!”

A kormány álláspontját is elismételte, mint írta: „a magyar álláspont szerint a kivezetés indokolatlanul korlátozza az olcsó importot, tovább növeli az európai vállalkozások versenyhátrányát, és drasztikusan megemeli a családok rezsiterheit. Brüsszel a tagállamok vétójogát semmibe véve szembe megy mindennel, amit eddig az energiapolitikában képviselt, javaslata homlokegyenest ellentétes a diverzifikációs és klímavédelmi célokkal.”