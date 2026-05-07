Tényleg megszünteti a TV2 a Tényeket

„Jelenleg is zajlik az infotainment műsorok megújítása, amelyre elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség. Célom, hogy az újonnan induló brandekkel, a tanulságok levonását követően, a TV2 az elvárt szakmai sztenderdeknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson” – írta Vaszily Miklós, a TV2 elnök-vezérigazgatója a 444-nek. Ezzel megerősítette a lap információját a Tények című hírműsor megszüntetéséről.

Vaszily válaszából kitűnik, hogy eddig a TV2 nem az elvárt szakmai sztenderdeknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtott. Vaszily azt nem árulta el a lapnak, hogy pontosan mikor lesz az utolsó adás, de a döntés megszületett. A 444 azt írta, hogy a Napló magazinműsor sem éli túl az újjászervezést.