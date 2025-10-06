Térdre kényszerít egy egész iparágat a kormány – a végén megint a vásárlók fizetnek?

Böngészője nem támogatja az audiolejátszót.

Kedden reggel jelenik meg a Privátbankár Árkosár-felmérés legfrissebb része – szokás szerint egy nappal a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss inflációs adatközlése előtt. A TrendFM hallgatói azonban már hétfőn némi exkluzív betekintést nyerhettek a folyamatok hátterébe: a 19 éve futó felméréssorozat egyik készítője, Gáspár András ugyanis ismertette a főbb számokat. A Privátbankár és az Mfor lapigazgatója a hétfő reggeli friss kiskereskedelmi adatokat is kommentálta: a forgalom ugyan jobb lett, mint amit a megelőző hónapról jelentett a KSH, a negyedéves GDP-adatok feljavításához azonban ez még mindig kevésnek tűnik. Ha pedig az történik, hogy a lakossági fogyasztás úgy élénkül, hogy a hazai kiskereskedelmi adatok eközben nem javulnak, az csak azt jelenti, hogy a külföldi kereskedők zsebét egyre nagyobb mértékben hizlalja a magyar vásárlók költése.

A műsor második felében a nyomdaipar segélykiáltása volt a téma: egyik napról a másikra több mint duplájára, 114 százalékkal, kilogrammonként 94 forintról 204 forintra emelte a reklámhordozó papírok hulladékfeldolgozáshoz kapcsolódó díját egy minisztériumi rendelet, ami azonnal 50-80 százalékkal emelheti a nyomdai papírok árát.

Kapcsolódó cikk A teljes nyomdai szektort veszélyezteti a brutális adóemelés? A döntés felkészületlenül éri az iparágat.

Gáspár András szerint az intézkedés tartalma és a bevezetés módja is vitatható: kérdéses, hogy milyen eredményt vár el a drasztikus áremeléstől a minisztérium, számoltak-e az inflációnövelő hatásokkal, és miért csak a Magyar Közlönyből értesül egy fontos iparág egy ilyen drasztikus intézkedésről – mit árul el mindez a magyar vállalkozások működési környezetéről?

A teljes a fenti linken hallgathatja meg – a riporter M. Szűcs Péter volt.