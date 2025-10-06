Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Makró Infláció Kiskereskedelem MOHU

Térdre kényszerít egy egész iparágat a kormány – a végén megint a vásárlók fizetnek?

mfor.hu

Munkatársunk a TrendFM műsorának vendége volt – a nyomdaipar segélykiáltása és az élelmiszerinflációs folyamatok is szóba kerültek.

Kedden reggel jelenik meg a Privátbankár Árkosár-felmérés legfrissebb része – szokás szerint egy nappal a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss inflációs adatközlése előtt. A TrendFM hallgatói azonban már hétfőn némi exkluzív betekintést nyerhettek a folyamatok hátterébe: a 19 éve futó felméréssorozat egyik készítője, Gáspár András ugyanis ismertette a főbb számokat. A Privátbankár és az Mfor lapigazgatója a hétfő reggeli friss kiskereskedelmi adatokat is kommentálta: a forgalom ugyan jobb lett, mint amit a megelőző hónapról jelentett a KSH, a negyedéves GDP-adatok feljavításához azonban ez még mindig kevésnek tűnik. Ha pedig az történik, hogy a lakossági fogyasztás úgy élénkül, hogy a hazai kiskereskedelmi adatok eközben nem javulnak, az csak azt jelenti, hogy a külföldi kereskedők zsebét egyre nagyobb mértékben hizlalja a magyar vásárlók költése.

A műsor második felében a nyomdaipar segélykiáltása volt a téma: egyik napról a másikra több mint duplájára, 114 százalékkal, kilogrammonként 94 forintról 204 forintra emelte a reklámhordozó papírok hulladékfeldolgozáshoz kapcsolódó díját egy minisztériumi rendelet, ami azonnal 50-80 százalékkal emelheti a nyomdai papírok árát.

Gáspár András szerint az intézkedés tartalma és a bevezetés módja is vitatható: kérdéses, hogy milyen eredményt vár el a drasztikus áremeléstől a minisztérium, számoltak-e az inflációnövelő hatásokkal, és miért csak a Magyar Közlönyből értesül egy fontos iparág egy ilyen drasztikus intézkedésről – mit árul el mindez a magyar vállalkozások működési környezetéről?

A teljes a fenti linken hallgathatja meg – a riporter M. Szűcs Péter volt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Vihar előtti csendről árulkodnak a legfrissebb kiskereskedelmi számok

Vihar előtti csendről árulkodnak a legfrissebb kiskereskedelmi számok

Van olyan elemző, aki két számjegyú átlagbér-növekedésre számít a jövő évben, ami további lendületet adhat a fogyasztásnak. Abban minden elemző egyetért, hogy a valódi bővülés a következő hónapokban jöhet a kiskereskedelmi forgalomban. A ruha- és cipőboltokat már augusztusban megrohamoztuk, de hiába néznek ki jól a számok, nyáron kevesebbet tankoltunk, mint tavasszal.

Összeállt a védelmi ernyő, így néz ki az új magyar hadiipari holding

Összeállt a védelmi ernyő, így néz ki az új magyar hadiipari holding

A 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) és az állami tulajdonú N7 Holding három fontos megállapodást írtak alá, amelyek célja, hogy létrehozzák Magyarország első, állami és magántőke bevonásával működő védelmi ipari holdingját. A projekt célja, hogy egyetlen szervezetbe fogják össze a hazai hadiipar meghatározó szereplőit, növelve ezzel a magyar védelmi technológia versenyképességét és exportlehetőségeit – olvasható a közleményben.

Nyakra-főre hozzuk be a régi használt autókat

Nyakra-főre hozzuk be a régi használt autókat

Régen látott lendületben a használtautó-import.

Soha rosszabb hétkezdést: olcsóbban tankolhatunk holnaptól

Soha rosszabb hétkezdést: olcsóbban tankolhatunk holnaptól

Mindkét üzemanyagtípus ára csökken keddtől.

Orbán Viktor: tárgyalunk a KATA kiszélesítéséről

Orbán Viktor: tárgyalunk a kata kiszélesítéséről

Erről egy podcastban beszélt a miniszterelnök.

A zászlóshajó még mindig húz, de pöröghetne jobban is

A zászlóshajó még mindig húz, de pöröghetne jobban is

A kiskereskedelmi forgalom augusztusban az előző év azonos időszakit 2,4 százalékkal, a júliusit pedig 0,8 százalékkal haladta meg.

Erre nem számítottunk: olcsóbb lett a kötelező biztosítás

Erre nem számítottunk: olcsóbb lett a kötelező biztosítás

Az idén több mint félmillió kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötöttek az autósok a Netrisknél, ami 14 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az autókra vonatkozó kgfb-szerződések átlagdíja eközben 3 százalékkal mérséklődött.

Itt van, hogy fog működni Orbán Viktor legújabb csodafegyvere

Itt van, hogy fog működni Orbán Viktor legújabb csodafegyvere

A 3 százalék lett a jelszó a kkv-knak is.

Elképesztő, mennyit drágultak a lakások Magyarországon

Elképesztő, mennyit drágultak a lakások Magyarországon

Toronymagasan verjük Európát.

Megvan David Pressman utóda – magyar gyökerekkel rendelkező ortodox zsidó üzletembert választott Trump

Idősotthonokon gazdagodott meg, most diplomata lesz belőle.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168