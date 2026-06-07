Térdre kényszerítette Brüsszelt az energiaválság, egyik szomszédunk is nagy bajba került

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legfrissebb előrejelzésében 2,8 százalékra rontotta az idei világgazdasági növekedésre vonatkozó prognózisát. Idén március végén még 2,9 százalékot várt a szervezet, azonban az energiaárak emelkedése, az inflációs kockázatok és a geopolitikai feszültségek hatására ismét lefelé módosított – számol be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

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Az OECD a 2027-es, 3,1 százalékos előrejelzéshez egyelőre nem nyúlt hozzá. Ez azonban könnyen változhat. Ha ugyanis idén év végéig sem születne megállapodás az Egyesült Államok és Irán között (amire a novemberi amerikai félidős választások és a Trumpra nehezedő belpolitikai nyomás miatt inkább kisebb az esély), akkor a 2027-ben várható GDP-növekedés 2,1 százalékra lassulhat.

Az Európai Uniót nagyon érzékenyen érintik az iráni háború nyomán felerősödő inflációs kockázatok. A tavalyi 1,4 százalék után a GDP idén 0,8 százalékkal bővülhet és még a 2027-re várt 1,2 százalék is alatta maradhat a 2025-ös szintnek.

A szervezet szerint a román gazdaság idén 0,1 százalékos recesszióba süllyedhet, de Belgium és Írország sem ússzák meg.

A belga GDP 0,7 százalékkal mérséklődhet 2026-ban, majd jövőre már 1,1 százalékkal bővülhet. Írországban a tavalyi elképesztő, 12 százalék feletti növekedést 1 százalékos gazdasági zsugorodás követheti (majd 2027-ben megint, ezúttal 2,9 százalékkal emelkedhet már a gazdaság).

A teljes cikkben arról is olvashatnak, hogy eközben milyen gazdasági pálya vár a világ legnagyobb és legnépesebb országaira, így Indiára, Kínára és az Egyesült Államokra. De az is kiderül, hogy mely élelmiszer-alapanyag ára ugrott a 2022-es, orosz-ukrán háború kitörését követő szintekre.