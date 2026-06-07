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Makró Belgium Energiapiac GDP Románia OECD

Térdre kényszerítette Brüsszelt az energiaválság, egyik szomszédunk is nagy bajba került

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Ahogy húzódik el az iráni konfliktus, úgy rontják gazdasági előrejelzéseiket a nagy nemzetközi szervezetek. A 38 tagországot számláló Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) már csak 2,8 százalékos GDP-bővülésre számít idén globálisan. Az energiaválsággal az Európai Unió különösen rosszul járhat, Belgium, Írország és Románia egyenesen recesszióba süllyedhetnek.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legfrissebb előrejelzésében  2,8 százalékra rontotta az idei világgazdasági növekedésre vonatkozó prognózisát. Idén március végén még 2,9 százalékot várt a szervezet, azonban az energiaárak emelkedése, az inflációs kockázatok és a geopolitikai feszültségek hatására ismét lefelé módosított – számol be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

Az OECD a 2027-es, 3,1 százalékos előrejelzéshez egyelőre nem nyúlt hozzá. Ez azonban könnyen változhat. Ha ugyanis idén év végéig sem születne megállapodás az Egyesült Államok és Irán között (amire a novemberi amerikai félidős választások és a Trumpra nehezedő belpolitikai nyomás miatt inkább kisebb az esély), akkor a 2027-ben várható GDP-növekedés 2,1 százalékra lassulhat.

Az Európai Uniót nagyon érzékenyen érintik az iráni háború nyomán felerősödő inflációs kockázatok. A tavalyi 1,4 százalék után a GDP idén 0,8 százalékkal bővülhet és még a 2027-re várt 1,2 százalék is alatta maradhat a 2025-ös szintnek.

A szervezet szerint a román gazdaság idén 0,1 százalékos recesszióba süllyedhet, de Belgium és Írország sem ússzák meg.

A belga GDP 0,7 százalékkal mérséklődhet 2026-ban, majd jövőre már 1,1 százalékkal bővülhet. Írországban a tavalyi elképesztő, 12 százalék feletti növekedést 1 százalékos gazdasági zsugorodás követheti (majd 2027-ben megint, ezúttal 2,9 százalékkal emelkedhet már a gazdaság).

A teljes cikkben arról is olvashatnak, hogy eközben milyen gazdasági pálya vár a világ legnagyobb és legnépesebb országaira, így Indiára, Kínára és az Egyesült Államokra. De az is kiderül, hogy mely élelmiszer-alapanyag ára ugrott a 2022-es, orosz-ukrán háború kitörését követő szintekre.

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