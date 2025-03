Térképen az új települések, ahol ATM-et telepíthetnek

A Bankmonitor szakértőinek véleménye alapján 10 milliárd forintot meghaladó kiadás lenne az, ha ténylegesen az összes olyan településre kihelyeznének ATM-et, ahol jelenleg nincsen. Ez a költség pedig ellenkező előírás hiányában megjelenhet a számladíjakban is.

A kormány üdvözli a Bankszövetség álláspontját és elfogadja, hogy első körben a 2000 fő feletti lakosú településeken helyezzenek el bankautomatát a bankok. Ugyanakkor kéri, hogy második ütemben az ezer főnél több lakosú településekre is helyezzenek ki ATM-et. Illetve megerősíti azon hosszú távú célt, hogy minden magyar településen legyen bankjegykiadó automata.

Emellett a Bankszövetség kéri, hogy a magyarországi lakhelyű számlatulajdonosok számára bankkártyát biztosító külföldi székhelyű pénzügyi szolgáltatók is részt vegyenek a feladatban. (A kérés alapján gyakorlatilag a fintech cégeknek is részt kellene vállalniuk ebből a feladatból.)

A Bankszövetség oldalán megjelent közlemény alapján a bankok elkötelezettek az ATM-ek földrajzi lefedettségének növelése mellett. Ennek keretében első körben a 2000 főnél nagyobb lélekszámú településekre helyeznének bankautomatákat. (Amennyiben annak fizikai elhelyezését a helyi önkormányzatok kérik, illetve ehhez a helyszínt is tudják biztosítani.)

A bankszövetség javaslata alapján a pénzintézetek a település méretétől függően több ütemben helyeznék ki az új ATM-eket. A Bankmonitor szakértői térképen mutatták be, hogy hol jelenhetnek meg legelőször az új automaták.

