Tiborcz István nem nyúlt hozzá a közel 9 milliárd forintos profithoz

Szép profit jött össze 2023-ban is Tiborcz István, a miniszterelnök vejének fő cégénél, a BDPST Zrt.-nél: a 8,8 milliárd forint adózott eredmény után viszont a május 29-i közgyűlésen úgy döntöttek, hogy nem fizetnek osztalékot a tulajdonosnak, hanem a pénzt benne hagyják a társaságban - derül ki a cég beszámolójából.

Kapcsolódó cikk 2 milliárdos osztalékot hozott Tiborcz István zászlóshajó cége Tiborcz István zászlóshajónak is tekinthető cége tavaly sem okozhatott csalódást.

Tiborcz István zászlóshajónak is tekinthető cége 2022-ben szebben muzsikált: akkor is alig volt saját bevétele, ellenben a leánycégekből 13,2 milliárd forintot kapott, most ez a szám 9,6 milliárd forintra olvadt. Így végeredményben 2022-ben 21,5 milliárd forintos tiszta profitot realizálhattak, a mostani 8,8 milliárd forinttal szemben. Akkor mintegy 2 milliárd forintot vettek ki a cégből, az eredménytartalékban már egyre jelentősebb összeg halmozódik: mintegy 40 milliárd forint.