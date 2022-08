Tihany is csatlakozott a tüzijátékmentes augusztus 20-hoz

Először főleg ellenzéki települések döntöttek úgy, hogy nem tartják meg az augusztus 20-i tűzijátékot, ám azóta a fideszes vezetésű Sümeg után Tihanyban is úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a tűzijátékot - szúrta ki a 24.hu.

Tósoki Imre fideszes polgármester a Facebook-oldalán indokolta meg döntését. Közölte, sokan kérték hogy ne legyen tűzijáték, mert az környezetszennyező, és a jelenlegi klímaváltozásos, aszályos időben veszélyes is. Mezők, erdők, tarlók égnek le, és egyelőre nincs remény az elmaradt csapadék megérkezésére, ami érdemben meg tudná akadályozni az újabb tüzek fellobbanását. Hozzátette, az állatok is rosszul tűrik, ezért a kutyatulajdonosok is külön kérték a tűzijátékok beszüntetését. Mint írta, fényjáték lesz a tűzijáték helyett.