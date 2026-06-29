Tisztítótűz: Mészáros Lőrinc közpénzből felújított szállodáit is vizsgálhatják

A Kisfaludy-pályázatok százmilliárd forintjait is megemlítette Magyar Péter miniszterelnök a június 22-i parlamenti beszédében azon ügyek között, amelyek indokolják a kormány által Tisztítótűz műveletnek elnevezett átfogó politikai, gazdasági és jogi akciósorozat elindítását. Ennek az egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal lesz, amely felállításához 47 jogszabályt kell módosítani.

Ezt tekintem a legfőbb feladatomnak. A magyar állam kifosztása mögött ügyvédek, könyvelők, strómanok, politikai bábok és janicsárok egész hada állt. A hivatalhoz éppen ezért az ország legjobb rendőreit, nyomozóit, jogászait, adóellenőreit, pénzügyőreit, informatikusait hívják majd

– fogalmazott a kormányfő.

A Kisfaludy-pályázatok ügyében a független sajtó az elmúlt években már számtalan cikket közölt, így az új hivatalnak nem a nulláról kell majd kezdenie a munkát. Lapunk is visszatérően taglalta a témát, amelynek lényege: vissza nem térítendő támogatás, kedvezményes hitel, minimális önerő és minimális ellenőrzés volt a jellemző.

A Hunguest szállodái voltak a legnagyobb nyertesek

Fotó: Hunguest

Az Orbán-kormány alatt Rogán Antal kabinetminiszter alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) honlapján még mindig olvasható, hogy a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program (Kisfaludy Program) az Orbán-kormány által elfogadott Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 egyik meghatározó alappillére. A minden idők legnagyobb hazai turisztikai fejlesztéseit összefogó kormányzati ernyőprogram célja papíron az volt, hogy 2030-ig Magyarországot Közép-Európa turisztikai központjává tegye. Nem is titkolták, hogy a Kisfaludy Program az uniós támogatások mellett jelentős hazai költségvetési forrásokra is épített.

Magyar Péter kormányfő csupán 100 milliárd forintot említett, holott a hazai szálláshelyek fejlesztését célzó, már 2017-ben útjára indult a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció annak érdekében, hogy a magyarországi szálláshelyek meg tudjanak felelni a XXI. századi modern turizmus kihívásainak, és a vendégek egyre növekvő elvárásainak. A 2030-ig tartó futamideje alatt összesen 300 milliárd forintos keretet biztosítottak a szálláshelyek minőségi megújulására.

Titkolták a nyerteseket

Ugyanakkor az MTÜ a közérdekű adatigénylések ellenére sem volt hajlandó nyilvánosságra hozni, pontosan ki és mekkora támogatásokat kapott. A néhai Napi.hu 2019 januárjában bukkant végül arra rá, hogy ki és melyik cég nyerte el a panziók, szállodák felújítására, bővítésére, építésére szolgáló milliókat, milliárdokat. Akkor lett egyértelmű, hogy az MTÜ addigra már több mint 700 pályázattal kapcsolatban hozott pozitív támogatói döntést, és 624 támogatói okiratot bocsátott ki.

A lista alapján egyértelmű lett, hogy a legnagyobb támogatásokat a kormányzathoz közeli cégek nyerték el. A két legnagyobb nyertes ugyanahhoz a tulajdonosi körhöz köthető. A szántódi, ötcsillagos Balaland hotel építésére 2,9 milliárd forintot kapott a 2017-ben alapított Szántód BalaLand Family (SZBFamily) Ingatlanfejlesztő Kft., a szintén ötcsillagos Grand Hotel Tokaj beruházására pedig szintén 2,9 milliárd forint pályázati pénz jutott a 2017-ben alapított Tokaj Csurgó Völgy (TVCS) Ingatlanfejlesztő Kft.nek. Cégadatbázisok alapján pedig kiderült, hogy az SZBFamily és a TVCS tulajdonosa is megegyezik: a 2017-ben alapított, a belvárosi Reáltanoda utcában székelő DLHG Invest Zrt.

Az MTÜ listájából az is kiderült, hogy az állami forrásból az OTP Bank is részesedett. A balatonszemesi Hotel OTP átalakítására és fejlesztésére kapott a bank 536 millió forintot. Keszthelyen a Hotel Baron beruházásra 1,8 milliárd forint jutott a Minerva ingatlanbefektetési alapnak.

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Ez még csak a kezdet volt, hiszen 2019. december 20-tól lehetett pályázni a minimum 100 szobás vidéki hotelek felújítására, igaz, január 7-én, tehát mindössze bő két héttel a pályázat megjelenését követően, az MTÜ kénytelen volt felfüggeszteni a pályázatot, mivel kevésnek bizonyult a 20 milliárd forintos keretösszeg. Ugyanis legalább 40 milliárd forint közpénzt igényeltek a szállodások a kormánytól.

Az MTÜ által lezárt Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – nagy kapacitású meglévő szállodák fejlesztése és új szállodák létesítése – dokumentáció kikerülhetett-e a megjelenés előtt a pályázókhoz?

– tette fel az írásbeli kérdést a DK-s Vadai Ágnes képviselő 2020 januárjában Polt Péter legfőbb ügyésznek. Nem véletlenül érdeklődött az ellenzéki képviselő, hiszen a karácsonyi és szilveszteri ünnepnapokat is számítva 18 nap alatt sikerült többszörösen kimeríteni a keretet. A szállodások gyorsaságából arra is lehetett következtetni, hogy már a fiókban voltak a kész pályázatok, csak az MTÜ felhívására vártak. Ilyen rövid idő alatt ugyanis elég nehéz a pályázathoz szükséges precíz üzleti tervet, piackutatást, és számos bürokratikus nyomtatványt elkészíteni és beadni. Polt Péter akkori legfőbb ügyész az ellenzéki érdeklődésre a választ azzal hárította el, hogy nincs fellépési joga.

A pályázatok legnagyobb nyertese Mészáros Lőrinc lett, hiszen az Opus Global Nyrt.-n keresztül a Hunguest Hotels vidéki szállodáit összesen 17,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatásból újíthatta fel. A cégtől később mintegy 4 milliárdnyi támogatást visszavont az állam. Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója szerint azonban kizárólag szakmai szempontok alapján döntöttek a pályázatok elbírálása során.