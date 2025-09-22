Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Makró Kína Közbeszerzés Rendőrség

Titkok övezik a lábbilincs helyett vásárolt nyomkövető órákat

mfor.hu

A rendőrség nem hajlandó mindenre válaszolni a nyáron bevezetett új nyomkövető okosórákkal kapcsolatban.

A korábbi bokára rögzített lábbilincs helyett alkalmazott karóraszerű eszköz – noha a Belügyminisztérium szerint diszkrétebb, pontosabb és gazdaságosabb –, a rendszer a Hvg360 közérderű adatigénylésére az ORKF-tól kapott válasza alapján számos tisztázatlan kérdést is felvet.

Amit biztosan tudni lehet, hogy

  • Jelenleg 1143 ember visel karórát a korábbi lábbilincs helyett.
  • A rendszer már élesben működik, nem kísérleti jelleggel.
  • A projekt költsége 2,5 milliárd forint volt.
  • Az új eszköz célja, hogy az eszköz kevésbé megbélyegző és felhasználóbarát legyen.

A lap szerint a rendőrség elismeri, hogy a rendszer tévedhet, a helymeghatározás nem mindig pontos. Rádadásul, mint a cikkből kiderül, az óra indokolatlanul küldhet jelzést, ami fölösleges rendőri intézkedésekhez vezethet.

Állítólag Kínából vásárolta a rendőrség az órákat. Képünk illusztráció
Fotó: Depositphotos
Fotó: Depositphotos

A hatóság a lap 23 kérdéséből álló közérdekű adatigénylésére csak 10 kérdés esetében adott részletes, míg 10-re adott részleges választ. Nem ismert például a helymeghatározás méterben mért pontossága, a hibaarány, a gyártó kiléte vagy a karbantartási szerződések tartalma. A jelek szerint nem tisztázott az sem, hogy hogyan kezelik a személyes mozgási adatokat, meddig tárolják és ki férhet hozzájuk.

A cikkből kiderül, hogy a beszerzés körül sem biztos, hogy minden teljesen stimmel. Amíg pár éve még nyílt közbeszerzésen intézték a régi nyomkövetős rendszer beszerzését, és a keretszerződés is nyilvános, addig

az újnál már felmentéssel, közbeszerzés nélkül szerződtek, a szerződés részletei pedig ugyan nem titkosak, de nem is nyilvánosak. 

Kiderült, hogy a közbeszerzési mentességet az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága tavaly júniusi határozata adta meg, titkosítás – a minősített adatokról szóló törvény szerinti minősítés – pedig nem történt.

Homályban maradt az eszköz valódi gyártója és a fejlesztés pontos háttere, igaz, a lap szerint az eszközt felhelyező rendőrök egy kínai feliratos dobozból szedik elő az órákat.

A portál szerint az eszköz a kínai Dahua gyár terméke. A Zhejiang Dahua Technology Kína egyik legnagyobb megfigyelő eszközöket gyártó, részben állami cége. 

