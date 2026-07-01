Titkos határozatokkal osztott szét milliárdokat az Orbán-kormány

2021 és 2023 között 160 milliárd forintot osztott szét az Orbán-kormány a nem nyilvános, úgynevezett 2000-es kormányhatározatokkal – közölte a Transparency International, miután Hadházy Ákos volt képviselővel három év alatt sikerült kiperelniük 42 határozatot. A Transparency szerint a titkos közpénzeső legnagyobb nyertesei rendre NER-közeli szervezetek voltak -
Például:
- a Makovecz Campus Alapítványhoz 52 milliárd forint ment,
- a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány 27,8 milliárd forintot kapott,
- a Batthyány Lajos Alapítvány 9,8 milliárd forinthoz jutott titokban,
- a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány 5 milliárd forintot szerzett,
- a Közép- és Kelet-európai Történelem- és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 3,9 milliárd forintot kapott,
- a Mol – Új Európa Alapítvány 2,3 milliárd forinthoz jutott,
- a Kommentár Alapítványhoz 3,37 milliárd forint ment,
- az Alapjogokért Központ 2,8 milliárdja is jelentős titkos támogatás volt,
- de az MCC is kapott titokban 5 milliárd forintot 2023-ban, a szakmai feladatainak és infrastruktúra fejlesztési programjának végrehajtásához.
(444.hu)