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Titkos határozatokkal osztott szét milliárdokat az Orbán-kormány

mfor.hu

Három év alatt 160 milliárd forintról döntöttek így. 

2021 és 2023 között 160 milliárd forintot osztott szét az Orbán-kormány a nem nyilvános, úgynevezett 2000-es kormányhatározatokkal – közölte a Transparency International, miután Hadházy Ákos volt képviselővel három év alatt sikerült kiperelniük 42 határozatot. A Transparency szerint a titkos közpénzeső legnagyobb nyertesei rendre NER-közeli szervezetek voltak -

Például:

  • a Makovecz Campus Alapítványhoz 52 milliárd forint ment,
  • a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány 27,8 milliárd forintot kapott,
  • a Batthyány Lajos Alapítvány 9,8 milliárd forinthoz jutott titokban,
  • a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány 5 milliárd forintot szerzett,
  • a Közép- és Kelet-európai Történelem- és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 3,9 milliárd forintot kapott,
  • a Mol – Új Európa Alapítvány 2,3 milliárd forinthoz jutott,
  • a Kommentár Alapítványhoz 3,37 milliárd forint ment,
  • az Alapjogokért Központ 2,8 milliárdja is jelentős titkos támogatás volt,
  • de az MCC is kapott titokban 5 milliárd forintot 2023-ban, a szakmai feladatainak és infrastruktúra fejlesztési programjának végrehajtásához.

(444.hu)

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