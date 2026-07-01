Titkos határozatokkal osztott szét milliárdokat az Orbán-kormány

Megszólaltak az elemzők: a Magyar Péter által leírt siralmas költségvetési hiány várhat ránk 2026-ban?

Nagy bizonytalanság övezi az elemzői becsléseket azzal kapcsolatban, hogy mennyire szaladhat el 2026-ban a magyar költségvetés eredményszemléletű (ESA módszertan szerinti) hiánya. Mindenki a Kármán András vezette Pénzügyminisztérium pótköltségvetésére vár, miközben a piac már inkább a 2027-es és a még hosszabb távú, az euró bevezetése szempontjából is kulcsfontosságú tervekre kíváncsi. Annyi biztos, hogy a kiindulópont nem túl kedvező a Tisza-kormány számára: az idei első negyedéves hiányadatnál 1999 óta csak háromszor mért rosszabbat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).