Titokban 35 éves koncessziót kapott Garancsi István kaszinója

Nagy titokban 35 éves, vagyis 2061-ig érvényes kaszinókoncessziót kapott a Garancsi Istvánhoz köthető CAI Hungary Kft. a soproni kaszinó üzemeltetésére – derül ki a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) nyilvántartásából. Az eljárás a szokásos volt: nyilvános pályázat nem volt, mert a hatályos törvények szerint a megbízható szerencsejáték-szervezővel nyilvános pályázat kiírása nélkül is megköthető a szerződés. Az ilyen szereplők sima ajánlattételi eljárás keretében jelentkezhetnek ismét a koncesszióért. A koncesszió eddig is a CAI Hungary Kft.-hez tartozott, tehát egyszerűen csak meghosszabbították az engedélyt egészen 2061-ig.

Garancsi Istvánnak van oka tapsolni

Fotó: MTI

Ez azért furcsa, mert a Tisza-kormány már június közepén bejelentette, hogy felülvizsgálja a kaszinókoncessziókat, miután az előző kormány sorra osztottak ki a milliárdokat érő koncessziókat a választás előtti hetekben például Szegeden, Győrben, Miskolcon, Pécsen, Nyíregyházán, Sopronban, Debrecenben.

Vannak köztük 2061-ig szóló szerződések, a kedvezményezettek között politikai szereplők is vannak, így volt kormánytagig is el lehet jutni

– fogalmazott Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az egyik júniusi kormányszóvivői tájékoztatón. A miniszter Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi miniszterre célzott, akinek korábban a fővárosi kaszinókban volt érdekeltsége.

Kérdést küldtünk a Közlekedési és Beruházási Minisztériumnak (KBM), amiben arra voltunk kíváncsiak, hogy miért döntöttek úgy, hogy a Garancsi István által is birtokolt cégnek (CAI Hungary) ilyen hosszú engedélyt adnak.

A soproni kaszinó működési engedélyének kiadása, illetve meghosszabbítása a hatályos jogszabályok alapján a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának hatáskörébe tartozik. Az SZTFH önálló szabályozó szerv, nem tartozik egyetlen minisztérium irányítása alá sem

– válaszolta kérdésünkre a KBM.

Tehát a kormány nem tudott mit tenni, mert az SZTFH önállóan döntött így. A hatóság élén még Orbán Viktor volt kormányfő embere áll. Sulyok Tamás volt köztársasági elnök – Orbán Viktor javaslatára – még 2024-ben új elnököt nevezett ki a hatóság élére: Nagy László mandátuma kilenc évre szól. Korábban több mint négy éven át ő vezette a Szerencsejáték Felügyeletet. Nagy László kinevezése előtt általános elnökhelyettes volt, és közel három év után váltotta Biró Marcellt a szervezet élén, aki a volt miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója lett.

A hatályos törvények szerint a 2021 őszén létrehozott SZTFH felügyeli a dohánykereskedelmet, a szerencsejáték-piacot, a bírósági végrehajtást, a felszámolói névjegyzéket, és látja el a koncessziós feladatokat. A felügyeleti hatóság központi költségvetési szervként működik, a vezetőjét pedig csak kivételes körülmények között mentheti fel a köztársasági elnök, például összeférhetetlenség vagy jogerős bírósági ítélet miatt.

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Egyelőre tehát 2061-ig érvényes a soproni kaszinó koncessziós engedélye. Mozgalmas év áll a soproni kaszinó mögött: január közepén az SZTFH fél évvel, július 31-ig hosszabbította meg az engedélyét, ami január 15-én járt le. Az eddigi hatályos papír 10 évre szólt, így a mindössze féléves hosszabbítás nagyon rövid időnek számított. Az áprilisi választások előtt pedig kiderült, hogy a Gazdasági Versenyhivatal engedélyével Garancsi István cége kisebbségiből többségi tulajdonossá válhatott a soproni kaszinóban. A CAI Hungary Kft. a Casino Sopron Kft. tulajdonában van, ez a cég pedig Garancsi István Futball Invest Zrt. nevű vállalkozásának 45 százalékos, valamint az osztrák Casinos Austria International (CAI) GmbH többségi tulajdonában állt addig. Egy 10 százalékos üzletrész megvásárlásával viszont már nem az osztrákok, hanem Garancsi István lett a többségi tulajdonos.

A soproni kaszinó nyereséges: tavaly 8,3 milliárd forintos forgalom mellett 1,8 milliárd forintos nyereséget értek el.