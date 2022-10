Titokzatos drónt láttak egy gázüzem felett – már a rendőrség is vizsgálódik

Gémesi György: „szabályozzuk a hőfokot, az ablakok nyitvatartását, a szellőztetést, zárunk be intézményeket”

Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa nem alkalmas arra, hogy a helyi közösségek energiaválságát megoldja, ezért kezdeményezték a Nemzeti Energiacsúcsot – mondta lapunknak adott interjújában Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke, aki azt is szeretné, ha az MVM egy „ársapkát” alkalmazna, aminél drágábban nem adhatja az energiát. A gödöllői polgármesteri posztot is betöltő városvezető szerint nyár óta számolják a megtakarítási lehetőségeket, ennek ellenére az év hátralevő hónapjain túl a jövő évben is óriási kihívások elé néznek az energiagazdálkodás terén. A csöppet sem békebeli időkben a békebeli hangulatot árasztó Gödöllői Királyi Váróteremben a kulturális intézményeket érintő intézkedésekről is beszélgettünk az ágazati válságokat bemutató sorozatunk részeként.