Titokzatos egyéb bevételek bukkannak fel az Orbán család körüli bányacégekben

A két üzletembernek van közös bányacége is. A 444 írta meg , hogy hiba nélkül működik az vámosszabadi kavicsbánya, ami Orbán Viktor unokaöccse, Dávid és egy győri ügyvéd, Mürkl Máté tulajdonában van. Nem biztos azonban, hogy ez teljesen piaci folyamatok eredménye. Az Átlátszó korábbi cikke szerint ugyanis a környékbeli bányákat ellehetetlenítette az Orbán Dávidhoz kötődő Murobán Kft., amely egyébként 2021-ben került az Orbán család bányászati birodalmába.

A Dr. Mürkl Kft. esetében az is látható, hogy a pénzeszközök soron 910 millió forint szerepel – ide a csekkek, bankbetétek és más likvid eszközök tartoznak.

A cég beszámolója a 2023. október 11. és december 31. közti időszakra vonatkozik: ezalatt mindössze 1 millió forint nettó árbevétel keletkezett, miközben az egyéb bevételek között 710 millió forint jelent meg. Az adózott eredmény 648,2 millió forint lett, amelyből Orbán Dávid – szintén március 11-én – 500 millió forint osztalék jóváhagyásáról döntött.Az „egyéb bevételek” kategóriába könyvelésileg sokféle tétel sorolható: a legkisebb összegektől, például kerekítési különbözetektől kezdve egészen a jelentős értéket képviselő tárgyi vagy immateriális eszközök eladásáig. Ide tartoznak továbbá a kapott kártérítések, kötbérek és támogatások is. Egy részük számlázással, más részük egyéb szerződéses elszámolás alapján jelenik meg a könyvekben. Fontos különbség az árbevételhez képest, hogy az egyéb bevételek nem képezik az iparűzési adó alapját.

Kísértetiesen hasonló folyamat zajlott le Orbán Dávid Timolod Kft. nevű bányacégénél is. Lapunk számolt be róla, hogy kevesebb mint három hónap működés után a miniszterelnök unokaöccse 500 millió forint osztalékot vett ki a vállalkozásból. A nyereség itt sem bányászati tevékenységből származott.

Mürkl 2023-ban került kapcsolatba az Orbán család bányászatban érdekelt vállalkozásaival, amikor kisebbségi tulajdonosként csatlakozott a Dolomit Inert Kft.-hez. A cég többségi tulajdonosa a miniszterelnök apjához tartozó Gánt Kő Kft., Orbán Dávid pedig résztulajdonosként és ügyvezetőként vesz részt a működtetésében. A tulajdonosi kör 2023. december 16-án bővült tovább, amikor idősebb Orbán Győző, a miniszterelnök édesapja közvetlenül is tulajdonossá vált – nemcsak a Gánt Kő Kft.-n keresztül.Mürkl azonban nem ebből a közös cégből vett ki pénzt, hanem saját bányavállalkozásából, a róla elnevezett, 2017-ben alapított Dr. Mürkl Kft.-ből. Ez a társaság már a korábbi években is szokatlan eredményeket produkált: 2023-ban 3,7 millió forint bevétel mellett 110 millió forint nyereséget könyvelt el. A 2024-es beszámoló azonban még meglepőbb lett: a cégnek nem volt értékesítési bevétele, viszont az „egyéb bevételek” soron 923 millió forint jelent meg, amiből végül 765,7 millió forint nyereség keletkezett.

Nemcsak Orbán Dávid, a kormányfő unokaöccse vett ki a bányacégéből 500 millió forint osztalékot egyelőre ismeretlen eredetű bevételeknek köszönhetően, hanem üzlettársa, Mürkl Máté győri ügyvéd is hasonló módon jutott nagy összeghez.

