Tizenhárom éves mélypontra süllyedt a magyar áramimport aránya

Az óriási beépített teljesítmény és a paksi blokkok jóvoltából egyre többször tudja az ország tisztán karbonmentes forrásokból fedezni a hazai igényeket, ahogy egyre többször futja exportra is.

A bejegyzésben kitértek arra is, hogy az egy főre eső napenergia kapacitásban Magyarország a kilencedik a világon.

Kiemelték, hogy „áprilisban öt napon is exportos volt a magyar importszaldó. Hasonlóképpen kezdődött a május, a hónap első három napján több áramot vittünk ki, mint amennyit behoztunk”.

Az elmúlt bő évtizedből a második legjobb hónap 2023 szeptembere volt, másfélszer nagyobb, 15 százalék feletti mutatóval. Kicsit magasabb, 15,4 százalékos értéket hozott a tavalyi negyedik hónap. 2024 és 2025 áprilisában a bruttó villamosenergia-forgalom közel azonosan alakult (3329 gigawattóra és 3351 gigawattóra) – tették hozzá, megjegyezve, hogy a kedvezőbb importhányad a magyarországi termelés jelentős bővülésének tudható be (2816-ról 3020 gigawattórára).

