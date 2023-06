Tizenötször annyit vesznek el Budapesttől, mint Tarlós István idejében - bepereli a kormányt a főváros

Budapesttől a kormány annyi pénzt akar elvenni, amiből 82 napig működik a város. El akarnak venni az életünkből közel három hónapot. Ha hagyjuk. De nem fogjuk hagyni, mert ez a Budapest-ellenes politika nemcsak igazságtalan, hanem törvénytelen is

- írja friss Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely főpolgármester, aki szerint a jövő évi költségvetés terve már nem egyszerűen kivéreztetés, hanem vérontás.

Ezt számokkal is alátámasztja Karácsony Gergely. Idén 33 milliárd forint a Budapestnek járó állami normatíva, jövőre 34,5 milliárdot szánnak erre - vagyis, ha az inflációt is beleszámítjuk, még csökken is a támogatás, írja.

Ehhez képest idén 58 milliárd forint szolidaritásinak hazudott adót, vagyis sarcot von el a kormány Budapesttől, jövőre 75 milliárdot akarnak elvenni

- írta a főpolgármáster.

Megemlíti azt is: Tarlós István utolsó évében mindössze 5 milliárdot vettek el, idén 58 milliárdot, jövőre 75 milliárdot akarnak. Vagyis a kormány 15-szörösére emelné a Budapestet sújtó sarcot. Idén Budapest 25 milliárddal támogatta a kormányt, jövőre több mint 40 milliárd forinttal kellene támogatnia - olvasható a Facebook-posztban.

A főpolgármester azt is bejelentette: bíróság elé citálják a kormányt, perel a főváros - erről későbbre ígér részleteket.