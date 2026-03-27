Makró Foglalkoztatottság Munkanélküliség Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Tízéves csúcsra ugrott a munkanélküliségi ráta

Vég Márton
A várakozásokat felülmúló mértékben emelkedett a munkanélküliségi ráta a KSH legfrissebb munkaerőpiaci statisztikája szerint. 

Egyre borúsabb képet fest a hazai munkaerőpiac statisztikája is. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint februárban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 616 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma pedig 231 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,8 százalék volt.  A 2025. december-2026. februári időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 623 ezer fő volt, mely 66 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 439 ezer fő dolgozott, mely 87 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 34 ezer fővel, 2 millió 453 ezer főre, míg a nők esetében 32 ezerrel, 2 millió 169 ezer főre mérséklődött.

Egyre több az elbocsátás a cégeknél
A KSH szerint a 4-11 hónapja munkát keresők aránya 7,2 százalékponttal, 28,2 százalékra nőtt, miközben a több mint egy éve munkát keresők aránya érdemben nem változott, 34,6 százalék volt. A munkanélküliség növekedése összefüggésben van a hosszabb ideje (4-11 hónapja) munkát keresők arányának növekedésével. Összességében a foglalkoztatottak száma már több mint egy éve csökken, de idáig az nagyrészt a romló demográfiai helyzet, vagyis a munkaképes korú lakosság létszámának csökkenésére volt visszavezethető. Most viszont már a munkanélküliség is elkezdett nőni.

A várakozásokat felülmúló mértékben emelkedett a munkanélküliségi ráta a KSH legfrissebb munkaerőpiaci statisztikája szerint. Ahogyan már a múlt hónapban is írtuk, úgy tűnik, hogy a vállalatok jóval hamarabb kezdtek el alkalmazkodni a béroldali költségnyomáshoz, mint azt előzetesen várni lehetett

– reagált az adatokra Virovácz Péter.

Az ING vezető közgazdásza szerint a hivatalos mutatók alapján mindez azt jelenti, hogy tízéves csúcsra ugrott a munkanélküliségi ráta. A munkanélküliek száma már 230-235 ezer fő körül van, ami szintén 2016 első fele óta nem látott magas szám. A részleteket böngészve, a havi adatok alapján szerinte azt látni, hogy miközben folytatódott a munkaképes korú népesség fogyása, addig a gazdaságilag inaktívak száma is jelentősebben (mintegy 20 ezer fővel) zsugorodott. Ezúttal azonban mindez a gazdasági aktivitás növekedésével párosult, hiszen közel 14 ezer fő került vissza aktív munkakeresésbe. Nagyjából ezen csoport fele el is tudott helyezkedni, míg a másik fele a munkanélküliek táborát növelte. Ezek alapján tehát maga a munkanélküliségi ráta részben technikai hatás miatt emelkedett, de a munkanélküliségi létszám tízéves rekordja mindenképpen árulkodó Virovácz Péter szerint.

Úgy látja a szakember, hogy a demográfiai helyzet mérsékli az elérhető munkaerő számát, miközben a vállalatok egy bő három éve stagnáló gazdaságban próbálják kigazdálkodni az érdemben emelkedő bérköltségeket. Úgy tűnik neki, hogy 2026 elejére fogytak el a tartalékok és kezdődtek meg a jelentősebb racionalizálások. Az elbocsátások száma tovább növekedhet Virovácz Péter szerint, amennyiben a közel-keleti háború érdemben tovább rontja a gazdasági kilátásokat és az üzleti bizalmat a különböző csatornákon érkező költségsokkokon keresztül (energia és alapanyagok ára, ellátási gondok).

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője úgy látja, hogy az éves alapú jelentős, közel 30 százalékos csökkenése részben a gyermekgondozási ellátás miatt tartósan távol lévők számának mérséklődéséből következett, akiket az uniós statisztika foglalkoztatottnak tekint. Esetükben az alacsonyabb szülésszám és a korai munkaerőpiaci visszatérés hatását kell kiemelni.

Az idei második fél évtől számítunk arra, hogy a foglalkoztatottak száma fokozatosan emelkedésnek indulhat, amely az álláskeresők helyzetét is javíthatja. Hosszabb távon a gazdasági növekedés dinamizálódásával ismét előtérbe kerülhet a munkaerőpiaci feszesség a demográfiai folyamatok eredményeként

– vélekedett a szakember.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint meglepő a munkanélküliségi ráta 4,8 százalékra való emelkedése – ez egy hónap alatt 0,2 százalékpontos, míg egy év alatt 0,3 százalékpontos romlást jelent. Az látszik szerinte, hogy az év első két hónapjában a munkanélküliség is megindult felfelé, azaz már nem csak arról van szó, hogy nem pótolják a kieső munkaerőt a cégek. Hozzátette: túlzott leegyszerűsítés lenne persze azt állítani, hogy ez kizárólag az alig növekvő gazdaság és a növekvő céges hatékonyság eredője. Szerepe van benne a külföldiek növekvő foglalkoztatásának is, hiszen az alkalmazotti statisztika ezt a csökkenést nem mutatja.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében gyakorlatilag megismételte a januári álláspontját. Továbbra is úgy látják, hogy a háború elhúzódása és a kedvezőtlen külső gazdasági környezet ellenére a kormány mindent megtesz, hogy aki tud és akar, az dolgozhasson. Ennek eredményeként a hazai foglalkoztatottság továbbra is Európa élmezőnyéhez tartozik a tárca szerint, miközben a munkanélküliség is bőven az uniós szint alatt van.

Elszoktunk ettől: újabb kedvező hír jött a kutakról

Elszoktunk ettől: újabb kedvező hír jött a kutakról

Mindkét üzemanyagtípus ára változatlan marad szombaton azt követően, hogy egy nappal korábban hosszú hetek után végre ismét olcsóbb lett a benzin és a dízel literje is.

Megint nem érte el az álomhatárt az Ausztriában dolgozó magyarok száma

Megint nem érte el az álomhatárt az Ausztriában dolgozó magyarok száma

De a munkanélküliség terén jól állunk.

Rendkívüli nyugdíjkorrekcióra lenne szükség a megugró infláció miatt

Rendkívüli nyugdíjkorrekcióra lenne szükség a megugró infláció miatt

A Magyar Nemzeti Bank 2026. márciusi inflációs prognózisát figyelembe véve nyugdíjkorrekcióra van szükség. A legrászorultabb idős honfitársainkat meg kell óvni attól, hogy „kényszerhitelezővé” váljanak – írja a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület.

Vészjósló mérleg: kétszer annyian haltak meg, mint ahányan születtek

Ez még akkor is szomorú, ha a természetes fogyás februárban alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.

Megint több lett a munkanélküli magyar

Megint több lett a munkanélküli magyar

A ráta már 4,8 százaléknál tart a friss adatok szerint.

Kína ráfanyalodhat a nagyobb orosz gázfüggésre

Kína még jobban ráfanyalodhat az orosz gázra

Hosszú ideje tervezik, de eddig Kína időhúzása miatt nem indult el a Szibéria Ereje 2 gázvezeték építése, amely orosz gázt juttatna az ázsiai óriásgazdaságba. A nagyobb orosz gázfüggőség aggodalmait eloszlathatja az iráni háború.

Az orosz olajexport-kapacitások jelentős része odavan

Az orosz olajexport-kapacitások jelentős része odavan

Fokozódtak az ukrán dróntámadások az orosz exportkikötők és olajvezetékek ellen. Az orosz olajat szállító tankerek közül sokat támadás ért vagy az ukránokkal rokonszenvező országok hatóságai foglaltak le.

MNB: az infláció magasabb lehet az eddig vártnál

MNB: az infláció magasabb lehet az eddig vártnál

A Magyar Nemzeti Bank a legutóbbi, decemberi előrejelzéséhez képest magasabb inflációval és mérsékeltebb növekedéssel számol 2026-ban és 2027-ben a csütörtökön megjelent friss Inflációs jelentésében.

Hetek óta nem látott fordulat jön pénteken a benzinkutakon

Hetek óta nem látott fordulat jön pénteken a benzinkutakon

Csökken mindkét üzemanyagtípus piaci ára.

Kimondta egy amerikai bíróság, hogy a közösségi média függőséget okozhat

Kimondta egy amerikai bíróság, hogy a közösségi média függőséget okozhat

A jogi eljárás végeredménye precedensként szolgálhat.

