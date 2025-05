Tízezrek maradtak a zsebünkben – kimentünk bevásárolni Szlovákiába

Húsvét előtt a szlovákiai Komáromba (Komarno) utaztunk, hogy összehasonlítsuk, mennyibe kerülnek a határ két oldalán a hasonló, vagy akár ugyanazon árucikkek. Sokan mennek át a határ másik oldalára bevásárolni, de mennyit lehet spórolni? Azt már a kísérletünk előtt sejtettük, hogy nem keveset, mivel már nemcsak tematikus „szlovákiai bevásárlás” Facebook-csoportok lelkesítik az olcsóbb beszerzési források iránt érdeklődő honfitársainkat, hanem célirányos carsharing bevásárlótúrákat is indítanak Budapestről a magyar fogyasztók a határon túli diszkontáruházakba.

Vállalva a nagyjából hétezer forintos benzinköltséget, dacolva a száj- és körömfájás-járvány miatti esetleges állategészségügyi intézkedésekkel, mi is belevágtunk az oda-vissza csaknem 200 kilométeres autóútba, hogy felfedezzük a szlovákiai diszkontok árelőnyét.

Okos tömeg

Még a budapesti áruházi zsúfoltsághoz szokott vásárlót is meglepte, mekkora tömeg volt a komáromi Kauflandban. A parkoló teljesen megtelt, minden harmadik-negyedik autón magyar rendszám volt. Az újonnan érkezőknek percekig kellett várniuk, mire felszabadult egy-egy hely, de a forgalom ennek ellenére zavartalan maradt, és bevásárlókocsiból is jutott mindenkinek. Odabent is ember ember hátán, főként idősebb vásárlók hajolnak a kocsik fölé, gyakran csak centikre kerülik el egymást – mégis békés, nyugodt hangulatban. Az eligazodást az is segíti, hogy nemcsak a vásárlók, hanem az eladók többsége is magyarul beszél, szlovák szót alig hallani. Könnyű felismerni a határon túlról érkezőket: telefonon számolják át az árakat, hogy vajon valóban jobban járnak-e az adott akcióval, mint otthon.

Az árcédulák és a választék azonnal magyarázza, miért ekkora a tömeg. A 30 magyarországi árréssapkás terméket leszámítva, a szlovákiai élelmiszer fogyasztói árak jelentős része, pár kivétellel, már az áfa-különbség miatt is – kisebb-nagyobb mértékben – olcsóbb a magyarnál.

A komáromi diszkontok kínálatában is azt tapasztaltuk, főleg az árréssapkás tojás, baromfi- és sertés tőkehús, liszt, cukor, növényolaj árát vizsgálva, hogy otthon olcsóbb, bár ebben határeset a tej.

Bár az 1,5 százalékos zsírtartalmú ESL tehéntej is árrésstopos, így a GVH Árfigyelő szerint az egy literes 1,5 százalékos zsírtartalmú Pilos Friss Tej itthon, a Lidlben 342 forint, a diszkontlánc szlovákiai áruházában 0,8 euró, azaz jelenlegi árfolyamon 326 forint volt húsvét előtt. Ugyanakkor az egy literes 1,5 zsírszázalékos ESL Kaufland saját márkás PET palackos tej 0,89 euró, azaz 363,12 forint, azaz a magyarországinál többe került.

A diszkontláncban a ZLT Maslo nevű, 250 grammos vaj 2,3 euróért (938 forint) azonban nem érte meg, itthon az ugyanekkora Pilos vaj csak 919 forint a Lidlben. Ami a sajtokat illeti, az itthon szintén árrésstop alá eső trappista esetében a legolcsóbb termék a Szentkúti félzsíros trappista volt az Árfigyelő adatai szerint: a Tescóban 2032 forintba került kilója.

A húsfélék esetében nem tapasztaltunk jelentős árelőnyt a szlovákiai diszkontokban a magyarországi árakhoz képest. Egy kiló csont nélküli, akciós pultos sertéscomb vagy sertésoldalas Szlovákiában átszámítva 1424 forintba került. Ezzel szemben a hazai Tescóban a pultos sertéscomb ára az ünnep előtt 1539 forint volt, az Árfigyelő adatai szerint pedig a legtöbb versenytárs 1625 és 1789 forint közötti áron kínálta ugyanezt.

A bőségesebb választék is számít

A kész saláta nemcsak ünnepi alkalmakra kedvelt választás, és a szlovákiai boltokban ebből a termékkörből is bőségesebb és kedvezőbb árú kínálattal találkoztunk. Nemcsak az előre csomagolt, hanem a pultnál kimért saláták között is olcsóbbak és vonzóbbak a lehetőségek – különösen igaz ez az akciós párizsi salátákra. A Kauflandban például egy 200 grammos adag 0,73 euróba, vagyis 298 forintba került, míg a hazai Tesco hasonló terméke, 150 grammos kiszerelésben, 399 forintba.

A péksütemények és kenyérfélék terén is érezhető a szlovákiai árelőny, de tapasztalataink szerint nemcsak az ár, hanem a minőség is a határon túli kínálat javára billenti a mérleget. Egy darab Kaiserka császárzsemle például alig tíz centbe, vagyis 41 forintba került, miközben itthon még a legegyszerűbb vizes zsemléért is legalább 48 forintot kell fizetni.

A szeszes italok esetében – különösen a boroknál – nem tapasztaltunk jelentős szlovákiai árelőnyt. Ugyanakkor akadtak kivételek: például egy 0,7 literes palack vodka alig valamivel több mint háromezer forintba került, ami magyar viszonylatban már kedvező árnak számítana.

A dohányosok számára is csábító lehet a határ túloldalán való bevásárlás: a G7 korábbi számítása szerint Szlovákiában egy doboz cigaretta akciósan akár 500-600 forinttal is olcsóbb lehet, mint Magyarországon. Így már 12-15 doboz megvásárlásával megtérülhet egy nagyjából 200 kilométeres – például Budapest és Komárom közötti – út üzemanyagköltsége.

Hab a tortán, hogy a szlovákiai diszkontláncokban – például a Billában vagy a Kauflandban – nemcsak nagyobb, akár 50 százalékos akciókkal találkozhatunk, hanem az ott kiváltott törzsvásárlói kártyákkal további, termékenként eltérő, de jellemzően még kedvezőbb árakat is el lehet érni.