Tízmilliárdokat kapnak a vidéki kistelepülések

A hétfőn megnyitott programban a kormány 18 milliárd forinttal támogatja a vidéki kistelepülések fejlesztéseit – tájékoztatta lapunkat az Energiaügyi Minisztérium. Az első napokban több mint száz önkormányzat kezdte meg a kitöltést Alsóbogáttól Zsombóig. Megtörténtek az első benyújtások is, az eddigi jelentkezők átlagosan az elérhető 50 milliós állami hozzájárulás felére tartanak igényt.

