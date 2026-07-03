Több adat is érkezett, így áll most az orosz gazdaság

A hazai össztermék (GDP) 0,3 százalékkal nőtt májusban éves szinten, ami lassulás az áprilisi 1,3 százalékos és a március 1,9 százalékos növekedés után. A GDP februárban 1 százalékkal, januárban 1,7 százalékkal csökkent a gazdaságfejlsztési minisztérium jelentése szerint.

Nagyon lelassult az orosz gazdasági növekedés, de a munkaerőpiac remek formában

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Az idei első öt hónapban az orosz GDP 0,2 százalékkal nőtt. Az orosz GDP tavaly 1 százalékkal, 2024-ben 4,9 százalékkal bővült.

Májusban a gazdaságfejlesztési minisztérium a tavaly szeptemberi 1,3 százalékról 0,4 százalékra csökkentette az orosz GDP idei növekedésére vonatkozó előrejelzését. A központi bank 0,5-1,5 százalék közöttire várja az orosz gazdaság idei növekedését.

A statisztikai hivatal kimutatása szerint a kiskereskedelmi forgalom növekedése 7,8 százalékra gyorsult májusban az áprilisi éves 6,5 százalékról. Az idei első öt hónapban a kiskereskedelmi forgalom 5 százalékkal bővült.

Az élelmiszerek kiskereskedelmi forgalma, ami tartalmazza az italokat és a dohánytermékeket is, 4,2 százalékkal nőtt májusban, miközben a nem élelmiszer jellegű kiskereskedelmi forgalom 11,3 százalékkal bővült. Oroszország kiskereskedelmi forgalma tavaly 4,1 százalékkal nőtt.

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Oroszországban 2,1 százalék volt a munkanélküliség májusban, ami 1991 óta a legalacsonyabb, utoljára februárban állt ezen a szinten. Az áprilisi ráta 2,2 százalék volt. A munkanélküliek száma 1 millió 618 ezer volt májusban, 58 ezerrel kevesebb mint áprilisban.