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Makró 4iG Energiapiac Hadügy, védelem, honvédelem Jászai Gellért

Több ágazatban is bővítené albániai jelenlétét a 4iG

mfor.hu

A fókuszban a versenyképes energetikai infrastruktúra fejlesztése volt. 

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója Edi Rama albán miniszterelnökkel folytatott tárgyalásokat Tiranában a vállalatcsoport jelenlegi albániai működéséről és jövőbeni befektetési lehetőségeiről. A találkozón áttekintették a 4iG leányvállalata, a One Albania helyzetét, valamint a további együttműködési lehetőségeket a távközlési területén. A felek emellett energetikai beruházásokról, az albán energiapiac hosszú távú kilátásairól és a védelmi ipari kapcsolatok elmélyítéséről is egyeztettek – a hírről közleményben számolt be a cégcsoport. 

Eszerint Jászai Gellért a megbeszélésen hangsúlyozta, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. kész stratégiai szerepet vállalni Albániában, hozzájárulva az ország védelmi ipari képességeinek fejlesztéséhez és a régió exportlehetőségeinek erősítéséhez.

A 4iG elnök-vezérigazgatója Ermal Nufi albán védelmi miniszterrel folytatta a tárgyalást, több olyan konkrét együttműködési területet azonosított, amelyekről a következő időszakban folytatják az egyeztetéseket. A védelmi politikáért és az albán védelmi ipar fejlesztéséért felelős miniszter megerősítette, hogy Albánia szoros együttműködésre törekszik a partnerországok védelmi vállalataival, melynek célja a nemzeti védelmi ipar versenyképességének és exportképességének erősítése.

Az albániai energetikai befektetési lehetőségekről Enea Karakaçi infrastrukturális és energiaügyi miniszterrel folytatódott az egyeztetés, melynek középpontjában a rugalmas, fenntartható és hosszú távon is versenyképes energetikai infrastruktúra fejlesztése állt. A kezdeményezések fontos előrelépést jelentenek az európai energetikai kihívások és az éghajlatváltozás egyre növekvő hatásainak fényében.

A tervezett albániai partnerségek hozzájárulhatnak az ország NATO képességek megerősítéséhez, a regionális energiabiztonság javításához, valamint a régió hosszú távú védelmi képességeinek fejlesztéséhez, az ipari fejlődéséhez és gazdasági növekedéséhez.

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