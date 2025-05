Több bevétel, még több kiadás – fontos számokat tettek közzé

Az év negyedik hónapjában nagyobb összegben kerültek kifizetésre a Babaváró támogatások, valamint a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap kiadásai is. A Babaváró támogatásokkal kapcsolatos áprilisi magasabb teljesülést elsősorban az évközben kifutó, valamint az újonnan kötött, továbbá a meglévő szerződések árazásai, és a bankok felé történő tényleges kifizetések okozzák. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap előirányzatainak 2024 áprilisához viszonyított magasabb teljesülését pedig a kifizetések éven belüli ütemezésének változása indokolja.

Meghaladják az egy évvel korábbi kifizetést a nyugellátásokra fordított összegek is. Az első négy hónapban – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – összesen 2738,1 milliárd forint került kifizetésre.

Ezen belül továbbra is kiemelten teljesültek a fogyasztáshoz kapcsolódó adók: itt az előző év azonos időszakához viszonyított növekmény mintegy 13 százalék – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszerének április végi helyzetéről csütörtökön kiadott részletes tájékoztatójában.

