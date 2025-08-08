2p
Makró Magyar Nemzeti Bank (MNB) Matolcsy György

Több ezer német lakást vett az MNB-alapítvány lengyel cége

mfor.hu

Pedig már akkor nyakig ült az adósságban.

Tavaly év végén jelentette be a Magyar Nemzeti Bank alapítványának lengyelországi érdekeltsége, a GTC, hogy óriási lakáscsomagot vett meg Németországban, pedig ekkoriban már igencsak szétfeszítette az adósság a céget, írja a Telex alapján a 444 szemléje. Az eladó a tőzsdén jegyzett, svájci ingatlanbefektető, a Peach Property Group AG volt, a csomag pedig 5165 lakóingatlant, 47 kereskedelmi egységet, 71 egyéb ingatlant és 2108 parkolót foglalt magába, három, nem túl jelentős németországi város, Kaiserslautern, Helmstedt és Heidenheim települések környékén.

A portfólió értéke a GTC szerint 448 millió eurót, vagyis közel 180 milliárd forintot ér, amit 185 millió eurónyi banki hitel is terhel. A vételárhoz a cégnek több mint 200 millió eurót kellett előteremtenie, amit két forrás biztosítana:

  • 42 millió eurónyi kötvény, amelyet a GTC bocsát ki az egyik eladásban közreműködő cégnek, a Luxembourg Finance House-nak (LFH);
  • egy 190 millió eurós, ötéves, elsőbbségi, fedezettel ellátott hitel, amelyet magánbefektetési alapok nyújtanak.

Vagyis hiába volt már eleve óriási a csoport eladósodottsága, a cég nem a likviditás menedzselésére figyelt, hanem még növelte is az adósságot, írja a lap.

