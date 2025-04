Több millió ukrán munkással riogat Orbán Viktor

Ukrajna EU-csatlakozásának kérdése szóba került Ez Viszont Privát című műsorunk aktuális adásában is:

Szerinte amennyiben a fiatalok „a jövőben is migránsmentes Magyarországot” szeretnének, továbbá nem akarnak a nyakukba „milliószám ukrán munkásokat”, akik elfoglalják a munkahelyeiket és leverik a fizetéseiket, akkor nem szabad hagyniuk, hogy a fejük fölött döntsenek.

Kifejtette, hogy a szomszédban zajló véres háború, a vámháború, a határainkon folyó népvándorlás, az energiaszegénység a hajdan gazdag nyugati országokban, a klímaváltozás a természetben, a „háborús készülődés a brüsszeli szalonokban” mind veszélyt jelentenek. Szerinte ezzel együtt „megvan a saját jó forgatókönyvünk Magyarország jövőjéről”, viszont „a legrosszabb forgatókönyvek is ott vannak az asztalon”.

