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Több mint 13 milliárd forintot csoportosított át a kormány

mfor.hu

Átcsoportosításokról döntött a kormány – derült ki a legfrissebb Magyar Közlönyből.

A Magyar Péter miniszterelnök által jegyzett határozat szerint a kormány 2 734 959 937 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Központi Maradványelszámolási Alap  cím terhére – elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel.

A határozat engedélyezi a 2024-ben már vállalt, de 2025 végéig pénzügyileg még nem teljesített kötelezettségekhez kapcsolódó költségvetési maradványok felhasználását is. Ugyanakkor ezekből az összegekből összesen 2 524 717 464 forintot vonnak el a Külügyminisztériumtól.

Emellett a kormány újabb 1 132 624 489 forint egyszeri, valamint 9 349 671 914 forint tartós átcsoportosításáról is döntött. A tartós átcsoportosítás azt jelenti, hogy a változás a következő évek költségvetésében is megjelenik, nem csupán egyszeri intézkedésről van szó.

A határozat a bíróságok beruházásait is érinti: a központi költségvetésből finanszírozott igazságszolgáltatási fejlesztésekre 2027-ben legfeljebb 5 303 700 000 forint értékben vállalhatnak új kötelezettségeket.

Emellett a kormány öt minisztérium – a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért, az oktatásért és gyermekügyekért, az egészségügyért, a szociális és családügyekért, valamint az élő környezetért felelős tárca – esetében is meghatározta a több évre vállalható kötelezettségek felső határát, 2027 és 2030 között évente 500 millió forintban – derült ki a Magyar Közlönyből.

EU-s techprogramok

Ahogy az a kormányszóvivő sajtótájékoztatón is elhangzott Tanács Zoltán tudományos és technológiai minisztertől, Magyarország részt vesz az EU „AI GigaFactory” és „IRIS²” technológiai programjaiban.

A Magyar Közlönyben megjelentek szerint a kormány kiemelt célja a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv forrásainak lehívása a digitális versenyképesség növelésére, ezért az illetékes tárcavezető programonként 500 millió euróig intézkedik a részvételhez szükséges hozzájárulásról

A 2026-os költségvetésben új előirányzatot hoznak létre a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv forrásainak közvetítésére, egyszeri átcsoportosítással 364,5 milliárd forintot irányítanak át uniós fejlesztési hitelkeretből a digitális fejlesztésekre – derült ki.

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