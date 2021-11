Több mint 20 ezer magyar kkv-nak tesz be az energiaárak megugrása

Egy hétre van még elég pénze a BKV-nak

Kiss Ambrus főpolgármesterhelyettes erről egy háttérbeszélgetésen nyilatkozott. Azt nem árulta el, mi történik november 25-e után, de arra utalt, hogy a főváros radikálisabb lépésekhez is folyamodhat, ha a kormány addig sem fizeti ki a cégnek járó támogatást. Az is kiderült, a gyógyfürdőkben védettségi igazolványra is szüksége lesz a vendégeknek.