Több mint 4 milliárd forintot mozgatott meg az éjjel a magyar kormány

Nem csak államtitkárok felmentéséről és kinevezéséről volt szó a péntek éjszakai Magyar Közlönyben, és nem is csak a kötelező áramátvételi árak puccsszerű, váratlan befagyasztásáról – jutott hely egy bő négymilliárdos költségvetési átrendezésnek is.

Született ugyanis egy kormányhatározat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról is, ami két lépcsőben 4 milliárd 32 millió 400 ezer forintot érint. A határozat kivesz valamivel több mint 4 milliárd forintot a központi tartalékokon belül a rendkívüli kormányzati intézkedések sorról, és átcsoportosítja a Bethlen Gábor Alap javára. Kereken 4 milliárd megy felhalmozási célú kiadásokra, 2,4 millió forint pedig a Bethlen Gábor Alap dologi kiadásaira megy.

Emellett a kormányhatározat másik pontja már aprópénznek tűnik: 30 millió forintot vesznek el a Miniszterelnökség általános tartalékából, és átcsoportosítják azt az Alkotmánybíróság számára.

A Bethlen Gábor Alap legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy évvégi prémiumot osztottak – 23 állami vállalatból, háttérintézményből 21-nél nem volt év végi premizálás, egy helyről nem érkezett válasz a témát boncolgató újságírói kérdésre, és csak a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél osztottak év végi jutalmat. Emellett a Bethlen Gábor Alapkezelőt használják egyebek mellett arra is, hogy magyar adófizetői pénzekkel tömjék a szlovákiai magyar fociklubokat is.