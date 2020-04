Több mint 50 százalékkal nőtt az erdőirtás az Amazonas-medencében

Az előző év azonos időszakához képest több mint 50 százalékkal nőtt az erdőirtás az Amazonas-medencében idén január és március között - derült ki a brazil űrkutatási hivatal (INPE) előzetes adataiból.

Illusztráció Illusztráció

A mutatók szerint idén január, február és március folyamán 796,08 négyzetkilométernyi esőerdő tűnt el a fakitermelés miatt, ami a legmagasabb érték azóta, hogy az intézet 2016-ban bevezetett egy gyorsmérési rendszert. Az előző év első három hónapjában 525,63 négyzetkilométeren irtották ki az erdőt Amazóniában.

Az INPE műholdas felvételek révén követi nyomon a fakivágás és erdőégetés mértékét, valós idejű képet adva a megtisztított területekről.

A koronavírus ezen is tovább ront

A környezetvédők és a kutatók szerint a fakitermelés mértéke várhatóan tovább fog emelkedni az év folyamán, mivel az erdőirtást felügyelő hatóságok valószínűleg lazítottak az ellenőrzéseken az új koronavírus-járvány miatt.

Noha a kormányok elrendelték a társadalmi távolságtartást, az intézkedések nem biztos, hogy elérnek a távoli vidékekre is: mivel a fakitermelők és egyéb tevékenységeket végzők is folytatják a munkát, a koronavírus a természetvédelmi területeken élő őslakosokhoz is eljut.