Több mint egymilliárd forintból újítják fel a Mester utca belső szakaszát

Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, az átmenő forgalom csökkentése: ez vár a Mester utcára a következő másfél évben. A nagyberuházást a Colas Építőipari Zrt. nyerte el.

Aláírta a kivitelezési szerződést a Mester utca belső szakaszának megújítására a Budapesti Közlekedési Központ. A Ferenc körút és a Haller utca közötti útszakasz teljes körű korszerűsítése májusban kezdődhet, és várhatóan 2027 nyarán fejeződik be.

„Megújul a teljes útpálya és a járda, csendesebb, zöldebb, vonzóbb környék lesz a Mester utca” – írja közleményében a közlekedési társaság.

A BKK a Colas Közlekedésépítő Zrt.-vel és a Colas Magyarország Építőipari Zrt.-vel kötötte meg a szerződést. Az aláírás alkalmából rendezett szerdai sajtóeseményen a BKK, a kivitelező és Ferencváros képviselői vettek részt. A kerület polgármestere, Baranyi Krisztina a zöldfelületek bővítését, az átmenőforgalom csökkentését, és a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tételét ígérte.

A beruházás tartalékkeret nélküli nettó értéke 1,16 milliárd forint, a fejlesztéshez szükséges forrást a Fővárosi Önkormányzat biztosítja az Útfelújítási program keretében.

