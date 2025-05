Több mint egymillió anyukának nem kell élete végéig szja-t fizetnie

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

A megosztó kérdéssel lapcsoportunk, a Klasszis Média szubjektív műsorában, az Ez Viszont Privát podcastban is foglalkoztunk korábban: Berúgta a kampányt az Orbán-kormány, megint kilóra venné a szavazatokat?

Azt is mondta, hogy 2010-ben csak a három vagy annál több gyermeket nevelők kaptak szja-kedvezményt, de azt is csak nagyon kicsi összegben.

Szalai Piroska szerint 2029-re 1,2 millió édesanyát érint az adómentesség, de ha a családi adókedvezményt is figyelembe vesszük, amit a férfiak is igénybe tudnak venni, akkor már 2,2 millió azok száma, akik valamilyen adókedvezményben részesülnek.

Elmondta, ma Magyarországon mintegy 4,7 millióan dolgoznak és az szja-mentesség érinti például a 25 éven aluli női és féri munkavállalókat, a 30 év alatti gyermeket nevelő nőket, valamint a négygyermekes anyákat. Októbertől már a háromgyermekes anyákra is kiterjed, jövő januártól pedig a két gyermeket nevelő 40 év alatti édesanyák is személyijövedelemadó-mentességet élveznek, idézte miniszterelnöki megbízottat az MTI.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!