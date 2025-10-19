Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Makró GYSEV Ipari parkok, logisztikai központok

Több mint félmilliárdból épült magányos körforgalom várja a kormány lépését Zalában

mfor.hu

Egy konténerterminálnak, és egy logisztikai központnak kellett volna felépülnie 2023-ig, de egy vasúti fejlesztés elmaradása miatt még el sem kezdődött az építkezés. Azt sem tudni még, hogy a vasútépítéshez tartozó tendert ki nyerte.

503 millió forint uniós forrásból épült körforgalom egy mező közepére Zalában – írja az Átlátszó

Szijjártó Péter 2021 februárjában jelentette be, hogy a Zalaegerszeg és Zalaszentiván közötti környékre a szállítmányozással foglalkozó Metrans logisztikai központját tervezik. Az alapkövet még abban az évben, szeptemberben letették, és a külügyminiszter azt ígérte, hogy 2023-ra már működni fog a létesítmény. A német cég az adriai-tengeri kikötőkből érkező árukat itt osztaná el Szlovákia, Csehország és Lengyelország irányába.

A konténerterminál és a logisztikai központ építése még el sem indult, mert Zalaszentiván vasútállomás környékét át kell alakítani hozzá, ezt pedig a kormány még nem kezdte el. Azt ígérték, hogy az állomástól nyugatra egy új összekötő vágányt építenek, hogy a cég tehervonatai egyszerűbben tudjanak közlekedni. A GYSEV 2024 őszén kiírta az erre vonatkozó közbeszerzést, és márciusban le is járt a jelentkezési határidő, de eredményt még nem hirdettek. A 12 miliárd forintos beruházás felét fizeti az Európai Unió, a másik felét a magyar állam állja. A GYSEV a lappal azt közölte: még folyamatban van a közbeszerzési eljárás, ezért nem mondhatnak semmit.

A zalaegerszegi önkormányzat azonban előre dolgozott, és kiépítette az odavezető utat egy körforgalommal. A város polgármestere, Balaicz Zoltán elmondta: a deltavágány kivitelezésére nincs ráhatása, de egy második körforgalmat is építenek a környékre.

Az Átlátszó a Metrans kereskedelmi igazgatójától, Zahalka Attilától megtudta: a Metrans minden szükséges előkészületet megtett, és sajnálják, hogy az előkészítési folyamat ilyen hosszú ideje húzódik. A közbeszerzési kiírás szerint a tender egyelőre ismeretlen nyertesének 840 nap, vagyis több mint 2 év alatt kell megépítenie a terminált és a logisztikai központot.

Milliárd dolláros biznisz lett a kisállatoknak szóló okoseszköz

Egyre többen vesznek automata etetőt, itatót, vagy GPS-es nyakörvet a kisállataiknak. A piac főleg Nyugat-Európában pörög, de Magyarországon is felfuthat a következő években.

Csigatempóban csökken a benzinár

Folyamatosan esik az olaj ára, amely a héten már a 60 dolláros szinthez közelített, ám az üzemanyagárak alig változtak. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzése szerint ezt a folyamatot előbb-utóbb a benzin és a gázolaj árának is követni kellene, bár tény, hogy a finomított termékek ára Európa más országaiban is csak lassan csökken.

Első alkalom: kirakták a NER szűrét az értékes budai területről

Hátulról az ötödikek: csak nem akar földre kerülni a magyar infláció

Kijött a friss lista, Magyarországon van az ötödik legmagasabb infláció az Európai Unióban.

Jó hétvégénk lesz, ha csak az üzemanyagárakat nézzük

A dízel olcsóbb lesz szombattól, a benzin ugyanannyi.

Ön is ennyit keres? Kijött, hogy mennyi az átlagfizetés

Lassult a bérnövekedési dinamika Magyarországon.

Kis izomláza van, de szebbik arcát mutatja a forint

A múlt heti gyengülését igyekszik maga mögött hagyni a hazai fizetőeszköz.

Brutális inflációt érzékel a magyar lakosság

Nagyon magasan ragadt a lakosság által érzékelt áremelkedés indexe.

A 14. havi nyugdíj nagyon fog fájni később

A magyar politikai vezetés egy ideje tart a hitelminősítőktől, többek között ennek is betudható, hogy a választási ígéretek költségei nem azonnal, hanem csak utólag jelentkeznek. Megúsztuk, hogy a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriába kerüljön a Standard & Poor's-nál a magyar államadósság, ám így is komoly terhet jelent a finanszírozása.

Súlyos döntést hozhat Brüsszel, ennek Magyarország is megihatja a levét

Egy évvel korábbra, 2027 vége helyett 2026. december 31-ig hoznák előre a teljes importtilalmat földgáz és kőolaj esetén is.

