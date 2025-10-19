Több mint félmilliárdból épült magányos körforgalom várja a kormány lépését Zalában

503 millió forint uniós forrásból épült körforgalom egy mező közepére Zalában – írja az Átlátszó.

Szijjártó Péter 2021 februárjában jelentette be, hogy a Zalaegerszeg és Zalaszentiván közötti környékre a szállítmányozással foglalkozó Metrans logisztikai központját tervezik. Az alapkövet még abban az évben, szeptemberben letették, és a külügyminiszter azt ígérte, hogy 2023-ra már működni fog a létesítmény. A német cég az adriai-tengeri kikötőkből érkező árukat itt osztaná el Szlovákia, Csehország és Lengyelország irányába.

A konténerterminál és a logisztikai központ építése még el sem indult, mert Zalaszentiván vasútállomás környékét át kell alakítani hozzá, ezt pedig a kormány még nem kezdte el. Azt ígérték, hogy az állomástól nyugatra egy új összekötő vágányt építenek, hogy a cég tehervonatai egyszerűbben tudjanak közlekedni. A GYSEV 2024 őszén kiírta az erre vonatkozó közbeszerzést, és márciusban le is járt a jelentkezési határidő, de eredményt még nem hirdettek. A 12 miliárd forintos beruházás felét fizeti az Európai Unió, a másik felét a magyar állam állja. A GYSEV a lappal azt közölte: még folyamatban van a közbeszerzési eljárás, ezért nem mondhatnak semmit.

A zalaegerszegi önkormányzat azonban előre dolgozott, és kiépítette az odavezető utat egy körforgalommal. A város polgármestere, Balaicz Zoltán elmondta: a deltavágány kivitelezésére nincs ráhatása, de egy második körforgalmat is építenek a környékre.

Az Átlátszó a Metrans kereskedelmi igazgatójától, Zahalka Attilától megtudta: a Metrans minden szükséges előkészületet megtett, és sajnálják, hogy az előkészítési folyamat ilyen hosszú ideje húzódik. A közbeszerzési kiírás szerint a tender egyelőre ismeretlen nyertesének 840 nap, vagyis több mint 2 év alatt kell megépítenie a terminált és a logisztikai központot.