4p

Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Több mint kétéves csúcsra pörgött a gazdasági hangulat Magyarországon: ez már a választás hatása

Jelentősen nőtt, 27 havi csúcsára emelkedett a GKI Gazdaságkutató konjunktúra-indexe áprilisban. Az üzleti és a fogyasztói várakozások is javultak – mondta Petz Raymund vezető kutató a GKI csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

Hozzátette, hogy a felmérést április első felében, a választás előtt készítették, így az általános várakozást tükrözi, a kormányváltás hatásait még nem.

A GKI konjunktúraindexe és összetevői, 2022-2026
Fotó: GKI Gazdaságkutató Zrt.

Az üzleti index emelkedéséről a kutató elmondta: az ipari bizalmi index jelentősen, 4 ponttal emelkedett, ezzel megközelítette a tavaly október-novemberi csúcsot. Az építőipar még mindig a legpesszimistább ágazat, hosszú csökkenő periódus után az előző év közepétől emelkedő tendenciát mutat, de elég nagyok a kilengések.

 A kereskedelmi index négy hónapja emelkedő trendet követ, a fogyasztói bizalmi mutató emelkedésével összefüggésben a kereskedők a kilátások javulását érzékelték. Áprilisban 5 ponttal emelkedett a kereskedelmi index, egy hónap alatt ilyen jelentős erősödést már nagyon régen regisztrált a GKI – mondta a kutató.

Ágazati bizalmi indexek, 2022-2026
Fotó: GKI Gazdaságkutató Zrt.

Hagyományosan a legoptimistább az üzleti szolgáltatások szektora, a mutató ebben a hónapban visszafogottabban, 1 ponttal emelkedett. Még így is ez a szektor a leginkább bizakodó, illetve áprilisban felzárkózott mellé az ipar – tette hozzá.

A GKI jelzi a foglalkoztatással kapcsolatos következő háromhavi várakozásokat is, az áprilisi felmérés szerint a vállalatok 8 százaléka bővítené a létszámot, míg 11 százaléka csökkentené. Az építőiparban és a kereskedelemben vannak többségben a csökkentést tervezők. A cégek 35 százaléka szeretne árat emelni, és körülbelül 5 százaléka csökkentene.

A GKI foglalkoztatási és ár-indikátora, 2022-2026
Fotó: GKI Gazdaságkutató Zrt.

Az ágazatokat összevetve az ár-indikátor kiugróan magas a kereskedelemben, de minden ágazatban az áremelésre törekvő cégek vannak többségben – fejtette ki Petz Raymund.

A lakosság is optimistább

A fogyasztói felmérés eredményét ismertetve Udvardi Attila, a GKI vezető kutatója elmondta: az áprilisi index meghaladja a 2019-2026-ra számolt átlagot, átlag fölötti hangulatot jelez.

A GKI fogyasztói bizalmi index az elmúlt két évre jellemző (-25) és (-32) pont közötti sávból decemberben (-22) pontra ugrott, majd a januári stagnálás után februártól fokozatosan emelkedett – áprilisban az előző hónaphoz képest bő 3 ponttal. Ezzel e mutató huszonnyolc havi csúcsára, (-17) pontra ért fel.

A lakosság az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét erősen javulónak értékelte. Ezzel e mutató csaknem ötéves csúcsára ért fel.

Az elmúlt 12 hónap vonatkozó pénzügyi helyzet megítélése, valamint a következő 12 hónapra vonatkozó kilátások enyhén romlottak márciushoz képest. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése viszont javult. A lakosság inflációs várakozása alig változott, míg a munkanélküliek számának várható alakulását illető kilátás kissé romlott.

A negyedévente mért lakásvásárlási és lakásfelújítási index a háztartások következő egy évre vonatkozó ezirányú szándékait méri. Az indexek mozgása az elmúlt másfél évtizedben jól tükrözi a gazdasági környezet változásait és a gazdaságpolitikai ösztönzők hatását. A 2010-es évek elején mind a lakásvásárlási, mind a felújítási szándék alacsony szinten állt, majd 2013–2014-től fokozatos élénkülés indult meg. Ez a felfutás 2020–2022 között érte el csúcspontját: ekkor a lakásvásárlást biztosan tervező háztartások száma meghaladta a 150 ezret, míg a felújítást biztosan tervezők köre közel 400 ezerre bővült.

Lakásvásárlási és felújítási index, 1994-2026
Fotó: GKI Gazdaságkutató Zrt.

A kiugrás hátterében a kedvező finanszírozási környezet, a megelőző időszak kedvező jövedelmi folyamatait, az állami támogatási programok (és ezen belül is kiemelten az Otthonfelújítási Program), illetve a járvány miatti otthonközpontú fogyasztás együttes hatása állt.

