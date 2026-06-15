Több mint négy és fél éves csúcson a forint

Több mint négy és fél éve nem látott szintre erősödött a forint a főbb devizákkal szemben ma kora estére a bankközi devizapiacon.

Az euró árfolyama a reggel 351,23 forintos szintről 349,97 forintra csökkent 18 órára, napközben 349,95 és 352,76 forint között mozgott. A magyar fizetőeszköz ezzel 2021 szeptembere óta nem látott erősséget ért el az euróval szemben.

A dollár árfolyama 302,66 forintról 301,77 forintra gyengült, míg a svájci frank jegyzése 381,23 forintról 380,14 forintra süllyedt.

A nemzetközi devizapiacon az euró dollárban kifejezett árfolyama 1,1604-ről 1,1597-re változott a nap folyamán.