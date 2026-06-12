3p
Makró Munkaerőpiac

Több napra és könnyebben mennek szabadságra a magyarok, mint 10 évvel ezelőtt

mfor.hu

Míg 2016-ban a hazai munkavállalók átlagosan 11–12 napot töltöttek nyári szabadságon, több részletben kivéve a pihenőnapokat, és sokuknak azzal is szembe kellett nézniük, hogy a munkáltató az előzetes egyeztetés ellenére nem engedte el őket a tervezett időpontban, addig idén már átlagosan 13 nap szabadsággal számolnak.

A Profession.hu közlése szerint a 2016-os és idei nyári felmérését összevetve jól látszik, hogy bár a munkavállalók nyaralási szokásai és preferenciái alapvetően nem változtak, ma már rugalmasabb és kiszámíthatóbb munkahelyi környezetben tudnak kikapcsolódni.

Javuló körülmények

Egy évtizeddel ezelőtt a munkavállalók több mint fele tapasztalta meg, hogy szabadságát csak „papíron” vehette ki, miközben valójában dolgoznia kellett. Emellett 48 százalékuknál előfordult, hogy a már jóváhagyott időpontra vonatkozóan a felettese mégis visszavonta az engedélyt. Mára ezek a kedvezőtlen jelenségek visszaszorulni látszanak: jóval ritkábban fordul elő a szabadságokkal kapcsolatos adminisztratív visszaélés, és tízből hét dolgozó állítja, hogy vele még nem történt meg, hogy ne engedték volna el a tervezett pihenésre.

Míg 2016-ban a válaszadók 55 százalékával fordult elő, hogy a nyaralása alatt is dolgoznia kellett, addig ez az arány mára 47 százalékra csökkent. Ezek az esetek jellemzően csak kiemelten fontos és sürgős ügyekhez kapcsolódnak. A megkérdezettek hét tizede szerint ráadásul a vezetők és a kollégák is tiszteletben tartják a szabadidejüket, és nem keresik őket indokolatlanul munkaügyekben.

„(...) A válaszadók kevesebb mint fele érzi magát valóban kipihentnek a szabadságról visszatérve, ami nem meglepő annak fényében, hogy a többség a nyaralás alatt is figyeli a céges levelezést, és a munkával kapcsolatos telefonhívásokat is fogadja. Mindeközben más kutatásainkból tudjuk, hogy a munkahelyi jóllét érzetének egyik legfontosabb tényezője a magánélet tiszteletben tartása. A munkapszichológusok egyetértenek abban, hogy a mindennapi taposómalomból való kiszabadulásra több napra is szükségünk lehet. Ezt a folyamatot akadályozza, hogyha folyton kapjuk a munkával kapcsolatos értesítéseket” – mondta Dencső Blanka, a Profession.hu piackutatási és üzletfejlesztési szakértője.

 

A helyettesítés továbbra is kihívás

A válaszadók fele szerint kisebb fennakadások ugyan előfordulnak, de összességében megoldható a feladatok átadása és átvétele a kollégák között. Ugyanakkor minden ötödik megkérdezett arról számolt be, hogy munkahelyén nincs hivatalos helyettesítési rendszer, így mindenkinek magának kell megoldania a ráhagyott vagy időközben felhalmozódó feladatok kezelését.

Többen utaznak, mint tavaly

Rövid távon az egyik legjelentősebb változás az utazási szokásokban figyelhető meg. Míg tavaly a válaszadók 64 százaléka mondta, hogy otthon (is) lesz a szabadsága alatt addig 2026-ra ez az arány 55 százalékra csökkent.

A munkavállalók átlagosan 13 nap szabadságot terveznek kivenni, a gyermekesek esetében ez 14–15 napot jelent. A pihenőidőt ugyanakkor jellemzően több rövidebb szakaszra osztják fel. Tízből négy dolgozó egy hétnél hosszabb időre is el szokott menni szabadságra.

A munkavállalók 15 százaléka egyáltalán nem tervez nyaralást ezen a nyáron, sőt 13 százalékuk úgy nyilatkozott, hogy olyan formában dolgozik, ahol nincs fizetett szabadság.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

A hazai ipar tavaszi fáradtsággal küzd

A hazai ipar tavaszi fáradtsággal küzd

Az előző év azonos időszakához mérten 0,9 százalékkal bővült, az előző hónaphoz képest 1,1 százalékkal mérséklődött az ipari termelés idehaza. A KSH második becslése alapján április sem hozott megváltást a hazai ipari szereplők számára.

Az út- és vasútépítés mentette meg a legfrissebb magyar építőipari adatot

Az út- és vasútépítés mentette meg a legfrissebb magyar építőipari adatot

Az út- és vasútépítések ágazat volumene 47,6 százalékkal emelkedett tavaly áprilishoz viszonyítva, ami ellensúlyozni tudta az épületek építésének visszaesését. Utóbbi a 2021-es havi átlagot is alulmúlta idén áprilisban.

Biztosítási kár érte? Nem mindegy mit tesz utána!

Sokan úgy gondolják, hogy biztosításuk minden esetben fedezi a bekövetkezett károkat, a gyakorlat azonban ennél összetettebb. A biztosító csak akkor térít, ha a szerződéses feltételek szerinti biztosítási esemény történt. Egy káresemény után a helyes lépések nemcsak a kár csökkentése, hanem a későbbi viták elkerülése miatt is kulcsfontosságúak.

Nagy döntést hozott az EKB

Fontos döntést hozott az EKB

Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa csütörtöki ülésén 25 bázisponttal emelte a három irányadó eurókamat szintjén, összhangban a piaci várakozásokkal.

Sztrájk

Újabb totális sztrájk volt egy dél-koreai cég hazai gyárában

A múlt pénteki, pécsi telephelyen tartott kétórás figyelmeztető sztrájk után csütörtökön a székesfehérvári telephelyen tartottak kétórás munkabeszüntetést a dolgozók a Hanon Systems Hungary Kft.-nél – tájékoztatta a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke a munkabeszüntetést követően az MTI-t.

Mohácsi Duna-híd műszaki tartalmának teljes átvizsgálása

A mohácsi Duna-híd beruházásának átvizsgálására és a teljes műszaki tartalmának áttekintésére kérte a kormány közlekedési és beruházási minisztert.

Döntött a kormány a Diákhitel-kamatstop sorsáról

Döntött a kormány a Diákhitel-kamatstop sorsáról

Még legalább fél évig marad a kamatstop.

Örülhetnek a dízelesek: folytatódik az árcsökkenés

Örülhetnek a dízelesek: folytatódik az árcsökkenés

Péntektől csökken a gázolaj beszerzési ára bruttó 6 forinttal, ezzel tovább eshet a dízel literenkénti ára a benzinkutakon a nem magyar rendszámmal vásárlók számára.

Kapitány István bejelentette: így lehet okosmérőkre és elosztókra pályázni

Kapitány István bejelentette: így lehet okosmérőkre és elosztókra pályázni

A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások.

Gyengüléssel indított a forint csütörtökön

Gyengüléssel indított a forint csütörtökön

A magyar fizetőeszköz mindhárom fő devizával szemben veszített értékéből.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?

Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?


Több éves csúcson van a forint árfolyama.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG