Több okból is elégedett lehet Orbán Viktor Novák Katalin lemondásával egy külföldi lap szerint

A német baloldali lap szerint a magyar miniszterelnök először határolódott el „politikai harcostársától” azáltal, hogy csütörtökön bejelentette: alkotmánymódosító javaslatot nyújt be annak lehetetlenné tétele érdekében, hogy a kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén a tettes kegyelmet kaphasson.

A Der Spiegel emlékeztet: bár Novák Katalint, a Fidesz egykori vezető politikusát Orbán Viktor javasolta köztársasági elnöknek, visszalépésével „most azért is elégedett lehet” a miniszterelnök, mert Novák Katalin az utóbbi időben „nem mindig a kormány politikáját képviselte.”

Például több alkalommal is kritikusan beszélt Oroszország Ukrajna elleni háborújáról, miközben a magyar kormányfő jó kapcsolatokat ápol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Novák Katalin állást foglalt amellett is, hogy az Országgyűlés gyorsan ratifikálja Svédország NATO-csatlakozását, miközben Orbán Viktor ezt továbbra is késlelteti, írja a lap.

Vajon tényleg elégedett-e Orbán Viktor? Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Mint arról beszámoltunk, szombaton bejelentette lemondását Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter. (Varga Judit az országgyűlési képviselői mandátumról és a Fidesz európai parlamenti listájának a vezetéséről mondott le.) Kiderült ugyanis, hogy a köztársasági elnök kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének, aki a bírósági ítélet szerint segédkezett az igazgató pedofilügyének eltussolásában.

A Der Spiegel emlékeztet, hogy a lemondásokra az ellenzék és a kormány erős nyomását követően került sor.

Szombat este benyújtotta lemondását az állami cégekben betöltött pozícióiról Magyar Péter, Varga Judit korábbi férje is. Ezt többek között azzal indokolta, hogy egy percig sem akar „olyan rendszer részese lenni, amelyben az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak.”